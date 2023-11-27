Вопреки кризису: эстонский мясокомбинат расширяет свою деятельность

«Мы видим, что рынок ветчины переживает период масштабного передела, и сильные компании выйдут из кризиса еще успешнее, - сказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. - Мы не только думаем о том, чтобы выйти из кризиса более сильными, но и вкладываем для этого значительные средства в автоматизацию процессов и защиту окружающей среды».

В то же время индекс объема производства мясного сектора по-прежнему находится в минусе – на целых 12,9 процента за последний квартал. «В 2023 году пищевая промышленность в целом останется на уровне 2020 года. Доверие потребителей низкое, а объемы розничных продаж сохраняются на уровне 2021 года, - прокомментировал Лоова. - Производители мяса сталкиваются с выбором - заниматься проблемами эффективности и трудовых ресурсов, вызванных меньшим объемом производства, или сохранением объема производства и доли рынка с более низкой прибылью. Снижение внутреннего спроса заставляет производителей искать зарубежные рынки. В то же время промышленное производство и розничная торговля в ЕС также находятся на спаде, и поэтому экспорт может не стать решением проблемы. Приоритетом Эстонии должна стать поддержка внутреннего производства как посредством прямых субсидий, так и с помощью принятия решений в области налоговой политики. Повышение налогов на потребление - неразумный способ пополнения государственного бюджета, поскольку эластичность потребления, скорее всего, приведет к противоположному результату».