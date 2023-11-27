УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Вместо Эстонии новым председателем ОБСЕ станет Мальта, пишут местные СМИ

Напомним, что Эстония была единым кандидатом ЕС на пост председателя ОБСЕ.

Дискуссия по этому вопросу на прошлой неделе в комиссии по иностранным делам отразило позицию членов комиссии, что мы должны сохранить нашу кандидатуру и не уступать вето России.

Я попросил в комиссии, чтобы министр информировал о ходе событий до принятия решений со стороны Эстонии.

Теперь же новости по такому серьезному вопросу приходят из мальтийских газет.

Напоминаю, что организация фактически парализована из-за политики вето России.

Позорно, что агрессор может продолжать блокирующую деятельность в организации, нацеленной на обеспечение мира и безопасности.

На прошлой неделе я заявил, что Эстония должна придерживаться своей кандидатуры и начать обсуждение того, что агрессор не должен диктовать председательство.

Еще в прошлый вторник министр иностранных дел на страницах Postimees сказал: