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УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Вместо Эстонии новым председателем ОБСЕ станет Мальта, пишут местные СМИ

, председатель партии «Отечество»
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Саммит ОБСЕ в прошлом году в Лодзи (Польша). 1 декабря 2022 г.
Саммит ОБСЕ в прошлом году в Лодзи (Польша). 1 декабря 2022 г. Фото: Michal Dyjuk

Премьер-министр Мальты сегодня объявил общественности, что государства-члены ОБСЕ единогласно договорились в Постоянном совете, что в 2024 году председателем ОБСЕ будет Мальта.

Напомним, что Эстония была единым кандидатом ЕС на пост председателя ОБСЕ.

Дискуссия по этому вопросу на прошлой неделе в комиссии по иностранным делам отразило позицию членов комиссии, что мы должны сохранить нашу кандидатуру и не уступать вето России.

Я попросил в комиссии, чтобы министр информировал о ходе событий до принятия решений со стороны Эстонии.

Теперь же новости по такому серьезному вопросу приходят из мальтийских газет.

Напоминаю, что организация фактически парализована из-за политики вето России.

Позорно, что агрессор может продолжать блокирующую деятельность в организации, нацеленной на обеспечение мира и безопасности.

На прошлой неделе я заявил, что Эстония должна придерживаться своей кандидатуры и начать обсуждение того, что агрессор не должен диктовать председательство.

Еще в прошлый вторник министр иностранных дел на страницах Postimees сказал:

«В ситуации, когда Россия в своей кровавой агрессивной войне нарушает все основополагающие принципы ОБСЕ, недопустимо подчиняться требованиям и шантажу Москвы, включая ее желание, чтобы следующим председателем ОБСЕ не был союзник НАТО. В настоящее время нам необходимо всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать угодные Москве решения».

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