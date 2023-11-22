«Необходимо всячески изолировать Россию». Цахкна призвал коллег по ОБСЕ не поддаваться давлению Москвы

Глава МИД Эстонии напомнил, что деятельность ОБСЕ с самого начала была нацелена на развитие диалога между Востоком и Западом, а организация никогда не переживала такого серьезного кризиса, как сейчас.

Флаги Эстонии и России на границе между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Мы не смогли защитить принципы, которые были согласованы при создании организации. Что еще хуже – некоторые из наших членов в настоящий момент выступают полностью против этих принципов», - заявлял ранее председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мати Райдма.

«Россия в настоящее время сознательно использует платформу ОБСЕ для разрушения единства Запада в рамках своей более широкой стратегии, - отмечал накануне российского вето на председательство Эстонии в ОБСЕ эксперт по внешней политике Марко Михкельсон. - Технически возможно, что Северная Македония продолжит председательство и в следующем году, и Скопье в принципе согласно с этим. Однако, если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы».

«Если России дать паузу в войне, то в 2028 году она нападет на страны Балтии», - заявлял в начале октября президент Украины Владимир Зеленский.

В конце октября президент США Джозеф Байден, заявил, что если Россия нападет на страны Балтии, то НАТО «будет защищать каждый дюйм».