Министр иностранных дел Маргус Цахкна сожалеет о блокировании Москвой и Беларусью председательства Эстонии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое должно было начаться в 2024 году.
«Необходимо всячески изолировать Россию». Цахкна призвал коллег по ОБСЕ не поддаваться давлению Москвы
Россия и Беларусь заблокировали председательство Эстонии в ОБСЕ - крупнейшей в мире организация, которая занимается вопросами безопасности.
Эстония выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ еще 2020 году. В 2021 году председателем ОБСЕ на 2025 год была утверждена Финляндия. Теперь ОБСЕ рискует остаться без председателя на будущий год. В конце года истекают полномочия в этом статусе у Северной Македонии.
«К сожалению, кандидатура Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году не была утверждена в Вене из-за вето, наложенного Россией и Беларусью, которые имели право наложить вето. Действия России блокируют всю работу организации, поскольку уже несколько лет Москва не позволяет утверждать бюджет организации, проводить официальные мероприятия ОБСЕ, не разрешает продлевать работу полевых миссий и даже прекратила работу всех полевых миссий ОБСЕ в Украине, ставшей жертвой российской агрессии», - комментирует ситуацию министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Глава МИД Эстонии заявил о недопустимости подчинения шантажу Кремля, который видит в качестве следующего председателя ОБСЕ страну не входящую в НАТО.
«В ситуации, когда Россия в своей кровавой агрессивной войне нарушает все основополагающие принципы ОБСЕ, недопустимо подчиняться требованиям и шантажу Москвы, включая ее желание, чтобы следующим председателем ОБСЕ не был союзник НАТО. В настоящее время нам необходимо всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать угодные Москве решения, - уверен Цахкна. - Эстония по-прежнему считает, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и что уступки агрессору должны быть исключены».
Глава МИД Эстонии напомнил, что деятельность ОБСЕ с самого начала была нацелена на развитие диалога между Востоком и Западом, а организация никогда не переживала такого серьезного кризиса, как сейчас.
«Мы не смогли защитить принципы, которые были согласованы при создании организации. Что еще хуже – некоторые из наших членов в настоящий момент выступают полностью против этих принципов», - заявлял ранее председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мати Райдма.
«Россия в настоящее время сознательно использует платформу ОБСЕ для разрушения единства Запада в рамках своей более широкой стратегии, - отмечал накануне российского вето на председательство Эстонии в ОБСЕ эксперт по внешней политике Марко Михкельсон. - Технически возможно, что Северная Македония продолжит председательство и в следующем году, и Скопье в принципе согласно с этим. Однако, если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы».
«Если России дать паузу в войне, то в 2028 году она нападет на страны Балтии», - заявлял в начале октября президент Украины Владимир Зеленский.
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НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование
В конце октября президент США Джозеф Байден, заявил, что если Россия нападет на страны Балтии, то НАТО «будет защищать каждый дюйм».
«Один из его советников, бывший президент России, назвал Эстонию, Латвию и Литву "балтийскими провинциями" России. Все они являются союзниками НАТО, - говорил Байден месяц назад. - НАТО поддерживает мир в Европе на протяжении 75 лет и является краеугольным камнем американской безопасности. И если Путин нападет на союзника НАТО, мы будем защищать каждый дюйм НАТО, как обязывает нас договор».