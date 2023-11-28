Что делать? У лыжников замерзают пенисы! Легендарный спортсмен делится полезной информацией

В минувшее воскресенье на 20-километровой гонке в Рука он занял 12-е место. Но неплохому результату он особо порадоваться не смог, поскольку вновь заморозил свой детородный орган.

То же самое произошло с ним в феврале прошлого года на Олимпийских играх в Пекине. Линдхольм рассказал, что тогда он был в том же белье. На соревнованиях в Рука с той же проблемой столкнулся и швед Калле Халфарссон.

Журналисты издания Iltalehti подошли к этому вопросу более серьезно. Легенда лыжных гонок, олимпийский чемпион и многократный призер чемпионатов мира Юха Мието сказал, что не сталкивался с подобной проблемой.

«У меня было превосходное кровообращение. Например, я даже в 30-градусный мороз не носил перчатки, - похвастался 74-летний финн. – Тогда не было никаких пределов. Соревнования проводили даже при температуре -30 градусов. Кроме того, в мое время экипировка была намного хуже. Когда было совсем холодно, в штаны подкладывали слой газет, чтобы сберечь тепло».

Помимо тщательного подбора одежды, у Мието было несколько хитростей, улучшающих кровообращение.

«Я часто боролся с со стужей, бегая только в шерстяных носках. Иногда я даже бегал по снегу босиком. Было здорово! – рассказал старый мастер. – Еще баня и прорубь. Этот ритуал я повторял многократно. Иногда долго сидел у дверей сауны, пока основательно не замерзал. А затем заходил внутрь. Вот так укреплял кровообращение и привыкал к холоду».

Может ли Линдхольм следовать этим советам?

«Абсолютно, - сказал Мието. – Позвоните Реми и расскажите ему. И если он вам не поверит, то пусть позвонит мне, я дам ему четкие инструкции».

Бывший спортсмен, по его словам, до сих пор очень хорошо переносит холод.

«Я даже в морозы вожу машину с голыми ногами. Обувь 52 размера не помещается на педалях», — объяснил Мието, который обычно кладет туфли перед пассажирским сиденьем.