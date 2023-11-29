Интервью Rus.Postimees ⟩ Пока в обычных медиа в основном высказываются одни мужчины, подкаст Kak ruka hodit дает голос русскоязычным женщинам Эстонии

Что думают образованные и способные изъясняться по-русски женщины Эстонии о перспективах образования и советских памятниках, адаптации к стрессу и «зеленом переходе»? Обычно все эти вопросы обсуждаются важными мужчинами, общество которых лишь изредка разбавляется женщинами. Бороться с этим можно только действием, поэтому в Эстонии в прошлом году и появился феминистский подкаст на русском языке с названием, которое без труда расшифруют только местные.
Популярность подкастов - интернет-разговоров - растет год от года. Люди слушают их за рулем и на пробежке, в дороге и за обедом. Подкасты заметно потеснили аудиокниги, так как говорят об актуальных для слушателя вещах. В Эстонии много своего контента на эстонском языке, а в русскоязычном, как еще недавно казалось, не было нужды. Но с недавних пор положение изменилось. Ведущие феминистского подкаста Kak ruka hodit (IDA radio и YouTube) Эви Пярн и Карина Вабсон рассказали Rus.Postimees, зачем и кому оказался нужен такой проект.
Эви Пярн – эстонская двуязычная художница, активистка, занимающаяся вопросами языка искусства и проблемой языка в искусстве. В 2008 году, еще в бакалавриате EKA, начала серию стикеров, пародирующих рекламу интеграции жителей Эстонии. В 2012 году сделала выставку своего магистерского проекта «Игры пространства – лояльность и общество», материал для которого собирался в четырех странах. В рамках проекта были перформанс, интерактивная инсталляция и манифест к эстонской молодежи, которая, по мнению художницы, не должна быть сегрегирована по языковому, и культурному признаку.
Карина Вабсон – урбанист, докторант и научный сотрудник факультета архитектуры EKA (c 2023 года). Окончила факультет журналистики Тартуского университета. В 2021 году защитила в Таллиннском университете магистерскую работу по специальности «Городское планирование» о зеленых территориях в Ласнамяэ. Работала и продолжает сотрудничать с Центром прикладной антропологии.