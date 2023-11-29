Интервью Rus.Postimees ⟩ Пока в обычных медиа в основном высказываются одни мужчины, подкаст Kak ruka hodit дает голос русскоязычным женщинам Эстонии

«Живая» встреча подкаста в зале Таллиннского русского музея. Ноябрь 2023. Фото: Архив Kak ruka hodit

- Как вообще обстановка с буллингом от носителей токсичной маскулинности? Приходится иметь с ним(и) дело?

ЭВИ. С буллингом в исполнении мужчин на страницах нашего подкаста встречаться не приходилось. На моей личной странице в соцсети бывают споры в комментариях под постами, конечно. А у кого не бывают? Бывало, мне писали, думая, что я даже ответить не смогу. Старшее поколение наших культурных деятелей позволяет себе буллинг – что есть, то есть. Один очень уважаемый, страшно интеллигентный человек подходил ко мне и публично говорил: «Я знал, что вы дура, но чтоб настолько…», а я отвечала: «Прекрасно, спасибо, что посетили мероприятие!». Но женщин я, конечно, меньше раздражаю.

- Какие темы вы считаете для себя основными и почему?

КАРИНА. Мне ближе всего тема справедливости. Это про доступ к образованию, медицине, жилью. О праве на свободное время, праве говорить на своем родном языке и не испытывать от этого неловкость. К сожалению, во всем мире увеличивается разрыв между бедными и богатыми, и это несправедливо. Кризис доступности (affordability crisis) - когда практически все монетизировано и превратилось в товар. Когда людям приходится работать на нескольких работах, чтобы приобрести жилье или выплачивать кредит, не остается свободного времени, а общение с детьми сводится к вопросу: «ты сделал домашнее задание?».