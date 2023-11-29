Спортсменка, получившая удар в лицо лыжной палкой, рассказала, как у нее дела

В последний день первого этапа сезона Кубка мира в Рука в гонке на 20 км свободной техникой с общим стартом 32-летняя американка проявила настоящий боевой дух. За несколько километров до финиша у девушки сломалась лыжная палка, а во время замены ей попали острием в лицо.

Несмотря на это Диггинс не только не прервала гонку, но и пришла к финишу второй – с окровавленным лицом и потеряв одну перчатку. Опытная спортсменка несколько раз падала на снег.

В понедельник вечером Диггинс поделилась хорошей новостью в социальных сетях: «Рука в порядке, тело в порядке, лицо в порядке! Спасибо всем, кто переживал. На губе лишь маленькая царапина, и все».

Серия Кубка мира пройдет в эти выходные в Швеции.