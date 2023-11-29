​Туск или не Туск? Какими последствиями Украине и странам Балтии грозят польские выборы

Свой человек для Брюсселя – либерал Дональд Туск – может не получить пост премьера. Националистические политики прежней правящей коалиции во главе с партией «Право и справедливость» (ПиС) могут довести страну до перевыборов, на которых рискуют победить. Rus.Postimees вместе с экспертами присмотрелся к тому, как после поражения популистов на октябрьских выборах могут измениться отношения Варшавы с Брюсселем, Киевом и странами Балтии.
Несмотря на победу лево-центристской коалиции Дональда Туска и его союзников на парламентских выборах 2023 года, он может не получить пост премьера. «Президент Дуда - представитель прежней правящей партии - очень крепко держится за свое кресло и за позиции своей партии. Он пытается пробить своего премьера. Идет жесткая торговля. И это все может продлиться вплоть до нового года», - говорит политтехнолог из Варшавы Наталия Шавшукова.
С ней согласен кандидат политических наук, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский: «Судя по конституционным срокам, президент Дуда будет пытаться вести ситуацию на досрочные выборы. Это значит, что есть еще гарантированные три месяца свистопляски. Январь-февраль - оптимистичный срок, когда закончится нынешняя борьба за управление страной».
Козырь в руках тех, кто управляет Польшей уже больше десяти лет, - непринятый прежним парламентом бюджет 2024 года. «Силы новой коалиции брошены на то, чтобы сверстать бюджет и не оказаться виноватыми, что кто-то лишится финансирования. Непринятие бюджета было сделано намеренно. Это попытка подставить победителей. Но у Туска и его союзников руки растут из нужного места. Это опытные политики», - говорит Шавшукова.
При этом попытки извне помочь Туску, который близок Брюсселю, будут вредны ему самому. «Брюссель и даже Вашингтон на это повлиять не смогут. Президент будет проводить свою линию, несмотря ни на какое внешнее давление, это давление даст дополнительные аргументы оппонентам Туска, чтобы обнулить его успех. Досрочные выборы - гарантированное сохранение власти в руках прежней коалиции», - говорит Преображенский.
Варшава - Брюссель
Тем не менее после ослабления националистов Варшава имеет реальные шансы вернуть отношения с Брюсселем на прежние уровни доверия.
«Варшава до Туска следовала примерно в той же траектории, в которой сейчас идет Россия. Варшава укрепляла традиционные ценности, говорила, что нужно улучшать демографию, сильно сопротивлялась миграции. Была сильна риторика: мы будем решать сами, а не ЕС, и насчет прав меньшинств, и насчет нашего Конституционного суда», - заходит издалека Наталия Шавшукова, напоминая, что прежние власти довели страну, которая была самым крупным получателем европейских денег, до прекращения финансирования за несоблюдение правил ЕС.
В этом смысле одна лишь биография Туска, который в 2014-2019 годах был главой Евросовета, а также лидером крупнейшей европейской Народной партии, говорит о многом. «Этот человек способен восстановить отношения Варшавы с ЕС. Туск – лицо коалиции, таран. А за ним стоят мощные силы, которые уже ведут разговоры о поправках к тому же антиабортному законодательству. Именно за этих людей на улицы Варшавы выходило больше миллиона человек накануне выборов», - отмечает Шавшукова.
«В случае получения поста премьер-министра Дональд Туск серьезно нормализует отношения Варшавы с Брюсселем. До сих пор это были, наверное, одни из самых тяжелых отношений внутри ЕС. Возможно, местами даже более тяжелые, чем отношения Венгрии с Брюсселем. Польша в последние годы была под постоянным давлением со стороны Брюсселя за принимаемые законы, которые, по мнению ЕС, не соответствовали ценностям ЕС. Очевидно, что Польша вернется в число не только самых крупных союзников ЕС внутри ЕС, но и в число крупнейших получателей денег из бюджета ЕС», - говорит и Преображенский, подчеркивая легкость, с которой Туск и его союзники посадили в кресло нового главу Сейма.
Однако отменить все, что успели легализовать партии из прежней националистической коалиции, не получится. «У команды Туска не хватает мандатов на конституционные изменения. Не хватит голосов на восстановление тех позиций, что были до принятия антидемократических изменений. Речь, в том числе, про восстановление независимой судебной системы и Конституционного суда. Проигравшие на выборах никуда не ушли. Их позиции остаются сильными», - напоминает политолог.
Варшава - Киев
Трения в отношениях Польши с Украиной тоже рискуют измениться. «Нормализация отношений со странами ЕС, в первую очередь с Германией, приведет к тому, что гораздо легче пойдут поставки вооружения в Киев через Польшу. А главное, гораздо легче будет осуществлять программы по совместному производству снарядов, ремонту военной техники на территории Польши, то есть то, что раньше буксовало из-за проблем в отношениях Берлина и Варшавы», - уверен Иван Преображенский.
Большая война в Европе сделала страны Восточной Европы гораздо более заметными на карте ЕС. «Сейчас восточная Европа по ряду вопросов продавливает успешно свои позиции. Но если это будет делать вдобавок еще и бывший председатель Европейского Совета Туск, человек очень хорошо знающий, как работает евробюрократия, как от нее добиваться нужного результата, очевидно, все эти вопросы будут решаться значительно эффективнее», - уверен эксперт.
«При Туске будет проще хотя бы то, что лево-центристская коалиция победителей менее подвержена риторике про мигрантов, которые якобы объедают поляков, - замечает Наталия Шавшукова. - Глубинный польский народ не понимает пользы от украинских беженцев. Идут знакомые разговоры о том, что „понаехали“. Но беженцы из Украины - это в основном женщины с детьми. Они улучшили демографическую ситуацию и собираются остаться в Польше. Это образованные и толковые люди».
При этом наши эксперты говорят, что есть принципиальные вещи, которые не сможет не учитывать либерал Туск. «Среди членов новой коалиции есть Польская крестьянская партия. Крестьянская партия еще больший лоббист польских фермеров, чем действующая популистская партия «Право и Справедливость». Они наверняка будут пробивать новые и, возможно, долгосрочные ограничения на поставку отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины», - допускает Иван Преображенский.
«Украина - житница Европы. Одно из самых благоприятных в мире мест для выращивания овощей, фруктов, зерновых. Европейская бюрократия понимает, кто хочет вступить в ЕС. Да, это страна, пострадавшая от войны, с низким уровнем жизни. Но экономический потенциал очень большой. И это потенциал окажет серьезное влияние на европейскую экономику. Туск, как опытный евробюрократ, понимает, что после принятия Украины в ЕС исчезнет часть сельского хозяйства Польши, и людей нужно будет занять чем-то другим», - заглядывает в будущее политтехнолог из Варшавы.
Наталия Шавшукова отмечает, что нормализация отношений Варшавы и Киева зависит не только от смены власти в Польше. «Многое будет зависеть от качества украинской дипломатии. В условиях войны многие переходят грани допустимого. У Украины много ресурсов. И люди, и климат. Интересы же есть у всех в ЕС. Поэтому дипломатия должна быть изысканной. Важно понимать, что партнеры из ЕС - это люди, которые привыкли планировать на годы вперед. Они рассматривают Украину как опасного экономического конкурента», - аккуратно замечает наша собеседница.
Но это будущее, а в настоящем Киеву нужно продолжение военно-технической помощи и политическая поддержка. «Генератор нужно чем-то заправлять. Печке нужны дрова. Это деньги и логистика. И у Варшавы это есть. Плюс Киеву нужна поддержка политическая. На фоне конфликта на Ближнем Востоке война в Украине уходит с первых полос. Туск именно здесь может быть полезен Киеву, как и страны Балтии, которые понимают, на что способен российский режим», - добавляет политтехнолог Шавшукова.
Польша - Балтия
На интенсификацию контактов стран Балтии с Польшей смена правящих политиков в Варшаве повлияет вряд ли. «Отношения Варшавы со странами Балтии останутся примерно на том же уровне. Идеологически правительство ПиС было скорее ближе к странам Балтии. И в теории должно было быть больше заинтересовано в сотрудничестве. Но, с другой стороны, правительство ПиС - националистическое. У него были довольно сложные взаимоотношения, например, с властями Литвы. Исторические проблемы всегда мешали любому правящему кабинету партии «Право и справедливость» иметь нормальные отношения со соседями. При Туске националистический душок уйдет в значительной мере, но при этом будет гораздо больший разворот к общеевропейской политике. Соответственно, отношения с ближайшими соседями все равно не станут главным приоритетом нового правительства. Так что плюс-минус отношения с Балтией останутся прежними», - рассуждает Иван Преображенский.
Что касается общих вызовов для Польши и стран Балтии вроде защиты инфраструктуры от диверсий, то новое правительство Польши, вместо практики нынешних властей «ориентироваться непосредственно на США, а не на НАТО», будет больше опираться на существующие интеграционные инструменты. «Будет больше делегировать эти вопросы на уровень ЕС или НАТО, не опасаясь, что их интересы будут преданы», - говорит политолог.
«До последнего момента модератором и лидером для всех стран, прилегающих к РФ, выступали США. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, кто окажется в Белом Доме по итогам выборов президента США в 2024 году. Если победит условный Трамп, то не исключаю, что страны Балтии и другие страны, которые в свое время пострадали от СССР и России, будут вынуждены объединяться, потеряв серьезного модератора. Сомнений, что в этом смысле при Трампе станет хуже, нет. Никаких надежд, что он изменился, нет», - добавляет Наталия Шавшукова.
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