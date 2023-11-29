​Туск или не Туск? Какими последствиями Украине и странам Балтии грозят польские выборы

Иван Преображенский. Фото: Peter Steinmetz/DW

Варшава - Брюссель

Тем не менее после ослабления националистов Варшава имеет реальные шансы вернуть отношения с Брюсселем на прежние уровни доверия.

«Варшава до Туска следовала примерно в той же траектории, в которой сейчас идет Россия. Варшава укрепляла традиционные ценности, говорила, что нужно улучшать демографию, сильно сопротивлялась миграции. Была сильна риторика: мы будем решать сами, а не ЕС, и насчет прав меньшинств, и насчет нашего Конституционного суда», - заходит издалека Наталия Шавшукова, напоминая, что прежние власти довели страну, которая была самым крупным получателем европейских денег, до прекращения финансирования за несоблюдение правил ЕС.

В этом смысле одна лишь биография Туска, который в 2014-2019 годах был главой Евросовета, а также лидером крупнейшей европейской Народной партии, говорит о многом. «Этот человек способен восстановить отношения Варшавы с ЕС. Туск – лицо коалиции, таран. А за ним стоят мощные силы, которые уже ведут разговоры о поправках к тому же антиабортному законодательству. Именно за этих людей на улицы Варшавы выходило больше миллиона человек накануне выборов», - отмечает Шавшукова.

Дональд Туск со своими сторонниками, 6 ноября 2023 года. Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA Press Wire