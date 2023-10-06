«Рост военных рисков Эстонии в США не обсуждают». Американист о надежде Путина на возвращение Трампа

Сторонник Трампа (слева) кричит на противников бывшего президента от Республиканской партии около здания в Калифорнии, где Дональд Трамп выступил с речью, 29 сентября 2023 года, Анахайм, США. Фото: EPA / ALLISON DINNER

- Последний вопрос как раз о конкретной поддержке. Киев очень давно просит ракеты ATACMS. Экс-советник главы Офиса президента Украины Арестович тут в Таллинне был. Тоже про это сказал максимально простым языком. «Дайте ATACMS - мы разрушим Крымский мост, и не надо проливать сотни тонн крови только для того, чтобы прорваться через минные поля к железнодорожной ветке. Наша главная задача - перерезать железнодорожное сообщение», - сказал он в интервью Postimees. Смысл в том, что российская армия держится на захваченной земле, потому что снабжение по железным дорогам есть, а ATACMS позволяет решить эту проблему. «Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали», - только что загадочно ответил Байден на вопрос, даст ли он ATACMS. Переведите. Даст?

Biden: "I have spoken with Zelensky and everything he’s asked for, we’ve worked out” pic.twitter.com/DXPrgZQSN7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 4, 2023

- Смотрим по другим прецедентам. Примерно это же мы слышали во всех предыдущих случаях. По дронам, по танкам и так далее. Очень важный момент – Байдену и его администрации очень важно показывать собственным избирателям, что они не одни помогают Украине.

- Но просят-то ATACMS не у союзников США, а у США.

- Примерно такие же ответы мы слышали уже со всеми другими видами вооружений ранее. Все их потом дали. Поэтому, я думаю, что и в данном случае в итоге передадут. Видимо, хотели гарантий со стороны Украины о неиспользовании по территории России, что принципиально для Белого Дома. Видимо, действительно «проработали».

Президенты Украины и США в Киеве, 20 февраля 2023 года. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE

- Тем более, ни Крымский мост, ни захваченное побережье Азовского моря не являются российской территорией по международному праву.