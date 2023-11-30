Новые цены: налог ударит по карману всех жителей Эстонии

Оливер Рист. Фото: Coop Eesti

«Аналогичная ситуация была и при переходе на евро, но тогда государство дало магазинам для смены ценников двухнедельный переходный период. Через Союз торговцев Эстонии мы просили у государства аналогичный переходный период, но, к сожалению, на этот раз магазинам он предоставлен не будет», – сказал Рист.

По его словам, в Coop решили следовать рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и поэтому начнут менять цены уже в конце года, а последними обновят цены на самые популярные продукты, которые покупают больше всего, и цена которых сильнее влияет на потребителя.

Рист также подчеркнул, что в целом изменения цен все равно будут сопоставимы с изменением налога с оборота, поскольку конкуренция на рынке торговли продуктами питания в Эстонии большая и никто не может себе позволить чрезмерную наценку.

«Скорее цены на некоторые наиболее популярные продукты могут даже вырасти меньше, чем предполагает новая ставка налога, или на какое-то время вообще остаться на прежнем уровне», – добавил он.

Позиция департамента

Хотя в Coop нам заявили, что они начнут менять цены еще до нового года из-за рекомендации TTJA, руководитель отдела предпринимательства департамента Ульрика Паавле заверила, что они никому не советовали повышать цены заранее.

Ульрика Паавле. Фото: Erakogu/ TTJA