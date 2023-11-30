Новые цены: налог ударит по карману всех жителей Эстонии

С 1 января 2024 года в Эстонии изменится ставка налога с оборота: вместо прежних 20 станет 22 процента. В связи с этим Rus.Postimees разбирался, как это отразится на ценах в магазинах, стоит ли ждать первых изменений уже в декабре и выгодно ли в конце года делать запасы.
В Prisma решили полностью избежать преждевременного повышения цен из-за налога и начнут менять ценники только 1 января 2024 года.
Ждут нового года
«Наша цель – сделать все максимально дружелюбным по отношению к клиентам, поскольку многим людям уже и без вызванного изменением налога роста цен трудно справиться в нынешней экономической ситуации», – сказал региональный менеджер Prisma в Эстонии Теэму Килпия.
«Мы не рассматриваем изменение налога как возможность заработать ни до, ни после изменения. Мы выступаем за то, чтобы рост цен для клиентов был как можно меньшим», - добавил он.
Килпия также уточнил, что расчет нового налога с оборота и отображение его на ценниках – чрезвычайно трудоемкая работа для магазинов, так как в их ассортименте почти 70 000 товаров, но Prisma решила не упрощать ее для себя и исходить из интересов покупателей.
Сеть магазинов A1000 Market также приняла решение не повышать цены заранее, и замена ценников на новые начнется только первого января.
По мнению руководителя этой сети Тармо Лауринга, повышать цены за несколько месяцев до увеличения налога несправедливо по отношению к потребителю. «Почему люди из своего кармана должны оплачивать неспособность коммерсантов вовремя заменить ценники? Повышать цены заранее – это же странно, ведь налог увеличится только в январе, а люди начнут платить заранее. Нигде не было слышно, чтобы кто-то собирался возместить потребителям эту разницу», – сказал он.
В ассортименте каждого магазина A1000 по 15 000 наименований товаров, и на замену всех ценников, начиная с января, потребуется еще месяц или полтора.
«Разницу налога с оборота в переходный период мы покроем сами, для нас это означает финансовые потери в размере минимум 100 000 евро. Хотя наценка в магазинах низких цен более чем в два раза меньше наценки в магазинах дорогих сетей, но мы годами очень тщательно следим за своими расходами, и теперь количество наших клиентов становится все больше и больше», – заявил Лауринг.
Не определились
В Maxima пока решили занять выжидательную позицию. Исполнительный директор Maxima в Эстонии Кристина Мустонен подчеркнула, что их торговая сеть стремится предлагать своим клиентам покупательскую корзину по лучшей цене.
«Мы не изменим этого подхода и в новом году. Мы решили следить за ситуацией на рынке и в соответствии с этим будем формировать цены», – сказала она.
В Lidl еще не определились с планом действий, но в магазинах этой сети есть одно важное преимущество.
«Связанный с изменением налога план действий еще разрабатывается. Мы не планируем заранее повышать цены или использовать систему двух ценников, – уточнила представитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl в Эстонии Катрин Сеппель. – Во всех наших магазинах используются электронные ценники. Таким образом, если возникнет необходимость скорректировать цены, мы сможем сделать это дигитально и оперативно».
Рост цен уже в декабре
В Rimi первые изменения цен стоит ждать в последние недели уходящего года.
«Наш план состоит в том, что цены на все продукты питания и большую часть промтоваров будут изменены в первых числах января 2024 года», – сказала глава отдела закупок Rimi Eesti Марилин Юриссон.
«Но с учетом объема работ, что связано с большим количеством товаров, первые изменения в последние недели 2023 года могут затронуть менее чувствительные к цене промтовары», - добавила Юриссон.
По ее словам, равномерного роста цен на все товары ждать не стоит. «Цены на некоторые товары могут вырасти немного больше, на некоторые товары менее чем на два процента, а также есть товары, цены которых не изменятся», – сказала она.
Аналогичную стратегию избрали и в Selver.
Руководитель отдела коммерческих расчетов Кристьян Андерсон заявил, что первые новые цены начнут действовать уже в декабре, но большая часть изменений цен произойдет в начале нового года.
«При изменении цен мы будем руководствоваться применяемыми в компании принципами ценообразования. Так, цены на некоторые товары могут вырасти более чем на два процента, но будут и товары, стоимость которых не изменится», – говорит Андерсон.
Директор по закупкам Coop Eesti Оливер Рист сказал, что на кассах можно сделать все приготовления и перейти на новые цены с 1 января, но в более крупных магазинах десятки тысяч ценников, которые невозможно вручную заменить за новогоднюю ночь.
«Аналогичная ситуация была и при переходе на евро, но тогда государство дало магазинам для смены ценников двухнедельный переходный период. Через Союз торговцев Эстонии мы просили у государства аналогичный переходный период, но, к сожалению, на этот раз магазинам он предоставлен не будет», – сказал Рист.
По его словам, в Coop решили следовать рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и поэтому начнут менять цены уже в конце года, а последними обновят цены на самые популярные продукты, которые покупают больше всего, и цена которых сильнее влияет на потребителя.
Рист также подчеркнул, что в целом изменения цен все равно будут сопоставимы с изменением налога с оборота, поскольку конкуренция на рынке торговли продуктами питания в Эстонии большая и никто не может себе позволить чрезмерную наценку.
«Скорее цены на некоторые наиболее популярные продукты могут даже вырасти меньше, чем предполагает новая ставка налога, или на какое-то время вообще остаться на прежнем уровне», – добавил он.
Позиция департамента
Хотя в Coop нам заявили, что они начнут менять цены еще до нового года из-за рекомендации TTJA, руководитель отдела предпринимательства департамента Ульрика Паавле заверила, что они никому не советовали повышать цены заранее.
«Для TTJA, с точки зрения защиты прав потребителей, самое главное – обеспечить правильную и понятную информацию о цене, то есть одинаковую цену на ценнике и на кассе. Если торговец желает повысить цены с 1 января, он может заранее поставить на продукцию ценники, на которых четко указаны две цены – цена до 31 декабря и цена с 1 января», – озвучила предложенный департаментом вариант Паавле.
Но она подчеркнула, что ценообразование в Эстонии свободное, то есть государство в него не вмешивается, и торговцы могут продавать товары по любой цене, а значит, и повышать цены, как посчитают нужным.
Делать запасы выгодно?
Согласно исследованию Kantar Emor, пятая часть респондентов планирует купить промтовары и различные продукты длительного хранения до повышения ставки налога. Во всех торговых сетях нас заверили, что пока поведение покупателей не говорит о том, что люди стали массово делать запасы.
Не прогнозируют торговцы и изменения поведения людей в декабре. Например, в опросе Prisma только 15 процентов опрошенных ответили, что они до нового года будут покупать определенные товары про запас.
А вот руководитель A1000 Тармо Лауринг считает, что люди в преддверии новогодних праздников сделают множество ненужных покупок, которые опустошат их кошельки.
«Можно не сомневаться, что в этом году мы увидим с размахом организованные рекламные кампании, призывающие людей делать покупки про запас. Голубая мечта всех коммерсантов, чтобы в конце года склады опустели, но, на самом деле, разница в деньгах не так уж велика, – заявил он – Например, продуктовая корзина в 50 евро исключительно за счет налога вырастет всего на 80 центов, а телевизор стоимостью 700 евро из-за налога подорожает всего на 11,6 евро».
По его словам, впереди нас ждет продолжающийся экономический спад, и людям следовало бы реалистично оценивать, нужен ли им вообще этот новый телевизор. «Также было бы разумно в это Рождество немного проще подойти к вопросу подарков и, конечно же, сравнивать цены в магазинах в целом», - посоветовал Лауринг.