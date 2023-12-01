Разницу покроют за свой счет: Lidl временно отказался от повышения цен

Отсрочка повышения цен в связи с ростом подоходного налога означает, что цены в магазинах Lidl в начале года останутся такими же, как и в конце 2023 года.

«За короткое время своего присутствия на эстонском рынке Lidl стал достаточно сильным, чтобы мы могли предложить всем нашим клиентам дополнительную поддержку, несмотря на повышение НСО. Наше обещание остается как всегда неизменным – каждый день предлагать нашим клиентам товары самого высокого качества по наилучшей возможной цене», – подчеркнул председатель правления Lidl Eesti Мачей Урбански.

Учитывая, что общее повышение НСО ударит по людям именно в зимние месяцы, когда расходы и без того высоки, а семьи особенно чувствительны к любым колебаниям цен, в январе Lidl компенсирует повышение НСО из собственных средств.

В Lidl отсрочке повышения цен в связи с новым НСО за последний год предшествовало несколько снижений цен. К числу шагов, направленных на то, чтобы сделать корзину семейных покупок в Lidl более доступной, относятся также внедрение приложения Lidl Plus и Kupong Plus, а также снижение цен более чем на 400 различных товаров. Следующим шагом стала специальная программа для владельцев Perekaart, которая семьям с детьми предоставляет в магазинах Lidl большие скидки на товары всех основных групп, в частности таких как свежие фрукты и овощи, подгузники Lupilu и хозяйственные товары W5.