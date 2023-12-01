БОЛИТ ЗУБ? ⟩ Дежурная клиника не откажет в приеме пациенту, если...

Если нуждавшегося в помощи пациента с острой зубной болью не обслужили на выходных в порядке живой очереди и врач не захотел откликнуться на просьбу выписать антибиотик для предотвращения осложнений, – это проблема?
Несмотря на то, что руководитель Tallinna Hambakliinik Максим Волков прокомментировал ситуацию в прямом эфире в начале ноября, Rus.Postimees направил в медучреждение дополнительные вопросы с целью выяснить, что именно стояло за конкретным случаем.
Из ответов, предоставленных через 11 рабочих дней (вопросы были отправлены 7 ноября, комментарий поступил 22 ноября), следует, что у клиники нет оснований обсуждать конкретный случай: данные пациента, не сумевшего забронировать номерок заранее, не зафиксированы, а жалоба не подана.
В отличие от руководителя медучреждения Максима Волкова, заявившего в студии, что «за последние два месяца не было ни одного дня, когда в Tallinna Hambakliinik был бы overload (перегруженность – прим.ред.)», клиника утверждает обратное.
«В день, когда, предположительно, произошел описанный случай, клиника оказала первую помощь 27 пациентам (при норме в 20 пациентов – прим.ред.), т.е. врач и без того пошел навстречу обратившимся в поликлинику лицам, проделав, в том числе, сверхурочную работу (как правило, врач не обязан этого делать)», – подчеркивает в своем ответе Tallinna Hambakliinik.
В письме также сказано, что неотложная помощь оказывается в тех случаях, когда промедление или непредоставление помощи может привести к смерти или необратимому ущербу здоровья пациента.
Клиника не сочла возможным разобраться в описанной Postimees проблеме пациента, выставленного за дверь с острой зубной болью, зато предоставила редакции пошаговую инструкцию, как попасть на прием к врачу без записи. В комментарии подчеркивается, что все жалобы пациента должны четко соответствовать семи критериям.
Приводим ответы клиники на вопросы редакции:
– Действительно ли сотрудник регистратуры вправе отказать пациенту в помощи в порядке живой очереди, даже не поинтересовавшись состоянием его здоровья и сославшись на занятость врача?
– Вы обратились в Tallinna Hambakliinik в связи со «случаем отказа в помощи пациенту с острой зубной болью 29 октября около 12:00».
У клиники отсутствуют основания фиксировать данные тех пациентов, которые не смогли забронировать время приема заранее. По этой причине у нас нет сведений о пациенте, ставшем участником описанной ситуации, жалоба тоже не поступала. Отвечаем на ваши вопросы, исходя из наших внутренних правил, законодательства и обычной практики клиники.
– Насколько часто вам приходится отказывать пациентам в приеме дежурного врача?
– Поясняем, что для прихода в клинику на прием ко врачу (в том числе для получения первой помощи) необходимо заранее записаться на прием. Такой же порядок действует и на выходных, потому что, к сожалению, ресурс поликлиники и дежурных врачей не является безграничным. Наша клиника не предоставляет первую помощь в порядке живой очереди. Соответствующая процедура описана и на нашем сайте. Позвонив утром или придя в клинику к моменту ее открытия, ко врачу смогут попасть как нуждающиеся в неотложной помощи, так и большинство тех пациентов, кому требуется первая медицинская помощь. Ежедневно клиника принимает 20 пациентов, нуждающихся в первой помощи.
В день, когда, предположительно, с пациентом произошел описанный вами случай, клиника оказала первую помощь 27 пациентам, т.е. врач пошел навстречу обратившимся в поликлинику лицам, проделав в том числе сверхурочную работу (как правило, врач не обязан этого делать).
С того момента, когда все номерки на оказание первой помощи (т.е. забронированные утром) уже закончились, врач дополнительно принимает только тех пациентов, в отношении которых есть подозрение, что им необходима неотложная помощь.
Неотложная помощь оказывается в тех случаях, когда промедление или непредоставление помощи может привести к смерти или необратимому ущербу здоровья лица, нуждающегося в помощи. Неотложная помощь оказывается в исключительном порядке, когда, например, необходимо удалить зуб или вскрыть гнойник. Действительно ли пациент нуждается в неотложной помощи, определяет тот, кто оказывает медицинскую услугу.
Для того чтобы нуждающийся в неотложной помощи пациент смог попасть к врачу вне очереди, или иными словами, чтобы стоматолог предпочел данного пациента тому, кто заранее забронировал себе время, жалобы пациента должны отвечать следующим критериям:
1) пациент получил зубную травму, а также если зуб выбит или сдвинулся со своего места;
2) появилась обширная опухоль в челюстно-лицевой области;
3) пациенту трудно открыть рот;
4) прорезывание зуба мудрости сопровождается воспалением;
5) вследствие удаления зуба происходит инфицирование ранки;
6) имеется острое заболевание слюнной железы;
7) имеется острое заболевание нижнечелюстного сустава.
На описанные случаи указывают обширный отек лица, затрудненное открывание рта или подробное описание пациентом вышеперечисленных симптомов. Если таких симптомов не наблюдается, случай не может рассматриваться как требующий оказания неотложной помощи. Персонал клиники делает все возможное, чтобы нуждающиеся в помощи лица могли попасть на прием к стоматологу при первой возможности.
– Насколько типична для вашей клиники ситуация, когда дежурный врач, даже не выслушав сотрудника регистратуры и не уточнив, в чем суть проблемы, отказывает в помощи пациенту с острой зубной болью и опухшей щекой?
– Вас интересует среди прочего, как часто мы отказываем пациентам в приеме дежурного врача. Поясняем, что озвучить конкретные цифры невозможно. В нашей клинике ежегодно регистрируется около 100 000 визитов. Несомненно, среди всех посетителей есть и такие пациенты, которые не могут получить помощь в тот день, когда им хотелось бы этого. Наша цель (в том числе, согласно установкам Кассы здоровья) – обеспечить неотложную помощь в приоритетном порядке, так как непредоставление таковой может обусловить смерть или необратимый ущерб здоровью пациента, и клиника обучает своих сотрудников соответствующим образом.