БОЛИТ ЗУБ? ⟩ Дежурная клиника не откажет в приеме пациенту, если...

Несмотря на то, что руководитель Tallinna Hambakliinik Максим Волков прокомментировал ситуацию в прямом эфире в начале ноября, Rus.Postimees направил в медучреждение дополнительные вопросы с целью выяснить, что именно стояло за конкретным случаем.

Из ответов, предоставленных через 11 рабочих дней (вопросы были отправлены 7 ноября, комментарий поступил 22 ноября), следует, что у клиники нет оснований обсуждать конкретный случай: данные пациента, не сумевшего забронировать номерок заранее, не зафиксированы, а жалоба не подана.

В отличие от руководителя медучреждения Максима Волкова, заявившего в студии, что «за последние два месяца не было ни одного дня, когда в Tallinna Hambakliinik был бы overload (перегруженность – прим.ред.)», клиника утверждает обратное.

«В день, когда, предположительно, произошел описанный случай, клиника оказала первую помощь 27 пациентам (при норме в 20 пациентов – прим.ред.), т.е. врач и без того пошел навстречу обратившимся в поликлинику лицам, проделав, в том числе, сверхурочную работу (как правило, врач не обязан этого делать)», – подчеркивает в своем ответе Tallinna Hambakliinik.

В письме также сказано, что неотложная помощь оказывается в тех случаях, когда промедление или непредоставление помощи может привести к смерти или необратимому ущербу здоровья пациента.