В известном эстонском стартапе грядут очередные сокращения

Компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive сократит около десяти сотрудников в Эстонии, пишет dv.ee.
Технический директор Pipedrive Агур Йыги пояснил, что сокращения являются частью структурных изменений компании.
По словам Йыги, изменения обусловлены развитием клиентской базы предприятия. Например, сейчас Pipedrive фокусируется на Северной Америке.
Прошлой осенью в Pipedrive работало более 550 сотрудников, однако в ноябре прошлого года компания объявила о сокращениях. Всего было сокращено 143 сотрудника по всему миру, примерно половина из них – из офисов в Таллинне и Тарту.