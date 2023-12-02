Фото ⟩ Житель Эстонии решил необычным образом потратить деньги из второй пенсионной ступени: его деятельностью заинтересовалась полиция

«Сначала я выращивал коноплю в двух комнатах на нижнем этаже, - рассказал он. - В 2020 году на деньги, заработанные с одного проекта и выведенные из второй пенсионной ступени, я сделал для выращивания конопли на втором этаже дома отдельное утепленное помещение, купил лампы и другие необходимые вещи. Поливал растения вручную, температуру контролировал по Wi-Fi. По моим подсчетам, перед обыском у меня могло быть 48 горшков с растениями в большой комнате и, кроме того, растения в отдельной комнате».