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Свободные часы работников в Эстонии под вопросом

Лийна Лакс
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Трудовая инспекция.
Трудовая инспекция. Фото: Urmas Luik

В четверг стало известно, что с 1 января Эстония перейдет на новую систему, которая предоставит новые часы отдыха для работающих по графику. Но теперь в Министерстве экономики и коммуникаций заявили, что этот вопрос будет обсуждаться через неделю.

В четверг стало известно, что Трудовая инспекция с 1 января нового года начнет проверять компании, предоставляют ли они сотрудникам, которые работают по графику, больше свободного времени - как это предусмотрено решением Европейского суда. Это не новый закон, а новая интерпретация трудового законодательства, которая подверглась резкой критике со стороны организаций, которые представляют интересы предпринимателей.

По данным Министерства экономики и коммуникаций, эта тема будет обсуждаться только в середине декабря.

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