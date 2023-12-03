Свободные часы работников в Эстонии под вопросом

В четверг стало известно, что Трудовая инспекция с 1 января нового года начнет проверять компании, предоставляют ли они сотрудникам, которые работают по графику, больше свободного времени - как это предусмотрено решением Европейского суда. Это не новый закон, а новая интерпретация трудового законодательства, которая подверглась резкой критике со стороны организаций, которые представляют интересы предпринимателей.