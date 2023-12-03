СТАТИСТИКА ⟩ Гендерный разрыв в трудозанятости в Эстонии один из самых меньших в ЕС

В прошлом году в ЕС было только два региона, где занятость женщин была выше, чем у мужчин: Вильнюсский регион в Литве и Южная Финляндия, сообщил Eurostat. В других странах ЕС занятость мужчин была выше занятости женщин.

В 2019 году ЕС поставил цель сократить к 2030 году гендерный разрыв в занятости вдвое - до 5,8 процентных пункта. Из достигших этой цели регионов 14 находятся во Франции, а семь в Германии. В Швеции и Португалии цели достигли четыре региона, а в странах Балтии и Финляндии общенациональный разрыв в занятости составил менее 5,8 пункта.

Самая большая разница уровней занятости в прошлом году была в центральной Греции (31,4 процентных пункта) и в южно-итальянском регионе Апулия, где показатель составил 30,7 пункта.