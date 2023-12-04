СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Провокации на границе, нападение с чайником, упавшая в пруд лошадь

Также минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Сербии, одного гражданина России, двух граждан Украины и двух граждан Молдовы.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

1 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили прибывшего в страну гражданина Украины и обнаружили, что его проездной документ недействителен. Ему был выдан запрет на въезд в страну, и он был отправлен обратно в Россию.

3 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили автомобиль Mercedes с российскими регистрационными номерами и обнаружили, что у него нет действующей страховки. Мужчина, нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован на 80 евро и выехал в Россию.

3 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили грузовой автомобиль Mercedes с немецкими транзитными номерами и обнаружили, что у водителя нет карты водителя в тахографе. Мужчина, нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован на 100 евро, после чего выехал в Россию.

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