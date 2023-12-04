СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Провокации на границе, нападение с чайником, упавшая в пруд лошадь

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о попытке четырех граждан Сирии пересечь Эстонскую границу со стороны России и о бытовом насилии с использованием чайника в Пыхья-Таллинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в бане в Нымме, а также об упавшей в пруд лошади в деревне Выэрдла волости Йыэляхтме.
Насилие
1 декабря поступило сообщение, что в квартире на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ произошел конфликт между бывшими сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. После вмешательства полиции женщина покинула место происшествия, и стороны успокоились.
1 декабря поступило сообщение о конфликте между соседями на улице Ряйме в Хааберсти, в результате которого пострадала 56-летняя женщина. Она была доставлена на машине скорой помощи в больницу для обследования.
2 декабря на улице Суур-Карья в Кесклинне произошла драка, в ходе которой 34-летнему мужчине был нанесен удар стеклянным предметом.
2 декабря поступило сообщение о конфликте между женщиной и мужчиной в доме на Пухкекоду-теэ в Пирита. Когда прибыла полиция, стороны успокоились, и мужчина покинул дом. В доме также находился несовершеннолетний ребенок.
3 декабря поступило сообщение, что 30-летний мужчина напал с чайником на 37-летнюю женщину в квартире на улице Пелгуранна в Пыхья-Таллинне. Пострадавшая была доставлена в больницу на машине скорой помощи, а нападавший был задержан полицией.
3 декабря поступило сообщение, что 31-летний мужчина избил 37-летнего на улице Варре в Кесклинне. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а нападавший был задержан полицией.
2 декабря в полицию поступило сообщение, что 41-летний мужчина избил свою сожительницу на улице Энергеетика в Пюсси. Сотрудники полиции задержали мужчину.
2 декабря в полицию поступило сообщение, что на улице Раквере в Нарве 45-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою сожительницу во время бытовой ссоры. Полиция задержала нападавшего на месте происшествия.
2 декабря в полицию поступило сообщение, что 31-летний мужчина избил свою жену на проспекте Кангеласте в Нарве. Полиция арестовала мужчину.
1 декабря в полицию поступило сообщение, что 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу на Таллиннском шоссе в Нарве. Мужчина был задержан.
2 декабря в полицию поступило сообщение о потасовке между четырьмя знакомыми в квартире на улице Куузе в Хаапсалу, в ходе которой был избит 29-летний мужчина.
3 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в деревне Лоху в волости Кохила, где 44-летний мужчина избил 55-летнего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
2 декабря поступило сообщение о краже инструментов со строительной площадки на улице Метса в Нымме. Первоначальный ущерб составляет 2500 евро.
В полицию поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Тарту взломали запертую кладовку и украли вещи. Точный ущерб и подробности будут выяснены в ходе уголовного разбирательства.
30 ноября было обнаружено, что в Кандикюла в Тарту был угнан автомобиль Volkswagen Golf с регистрационным номером 959 ANX. Ущерб от кражи составил 1 500 евро.
1 декабря в полицию поступило сообщение о краже 44 катушек кабеля со склада одной из компаний в деревне Кирила в городе Пайде. Сумма ущерба составила 22 176 евро.
3 декабря в полицию поступило сообщение, что с прицепа грузового автомобиля на улице Теллискиви в Пярну украли шесть снегоуборочных машин. Ущерб составил 1 240 евро.
Мошенничество
28 ноября 20-летнему мужчине, проживающему в Тартумаа, позвонил мошенник и подписал на его имя договор займа. После получения денег мошенник перевел их третьему лицу. Ущерб от мошенничества составляет 1 070 евро, полиция выяснит подробности в рамках уголовного дела.
В полицию поступило сообщение, что мужчина, проживающий в Вильяндимаа, хотел купить ванну и гардеробный шкаф через интернет-площадку. Он заплатил продавцу требуемую сумму банковским переводом, но товар так и не получил. Ущерб от мошенничества составил 400 евро.
Безопасность на границе
На выходных в пограничном пункте «Нарва-1» были выявлены нарушения визового режима у трех граждан России, а также у одного гражданина Израиля, Киргизии, Молдовы и США. Гражданам были выписаны штрафы, выданы предписания покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
На выходных в Эстонию попытались попасть четыре гражданина Сирии, которые не имеют права на въезд в Европейский союз. Пограничники пресекли их попытки пересечь границу и не разрешили им въезд в Эстонию. Всего Российская Федерация целенаправленно и организованно направила на нашу границу 34 таких человека. Российские власти используют этих людей в качестве части миграционного наступления, и ситуация может усугубиться, нарушая работу пограничного пункта.
В минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 52 гражданина Молдовы, шесть граждан России, пять граждан Украины, три гражданина Израиля и по одному гражданину Армении и Сербии.
Также минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Сербии, одного гражданина России, двух граждан Украины и двух граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
1 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили прибывшего в страну гражданина Украины и обнаружили, что его проездной документ недействителен. Ему был выдан запрет на въезд в страну, и он был отправлен обратно в Россию.
3 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили автомобиль Mercedes с российскими регистрационными номерами и обнаружили, что у него нет действующей страховки. Мужчина, нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован на 80 евро и выехал в Россию.
3 декабря в пункте пропуска Лухамаа пограничники проверили грузовой автомобиль Mercedes с немецкими транзитными номерами и обнаружили, что у водителя нет карты водителя в тахографе. Мужчина, нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован на 100 евро, после чего выехал в Россию.
Пожары
1 декабря в 15:09 пожарные выехали в Ласнамяэ на Линнамяэ-теэ откуда поступило сообщение о дымящемся у обочины дороги автомобиле. Пожарные Ласнамяэ прибыли на место в 15:14 и потушили тлеющую изоляцию в моторном отсеке автомобиля Mazda струей воды к 15:33. Владельцу рекомендовали не ездить на машине и отбуксировать ее в авторемонтную мастерскую.
3 декабря в 19:45 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в бане на цокольном этаже дома на улице Лосси в Нымме. На место происшествия выехали две команды спасателей Нымме и Лиллекюла. Первые прибыли на место в 19:49 и вошли в дым, чтобы найти источник огня. Люди пытались потушить пожар самостоятельно, но ради безопасности вышли из дома. Оказалось, что огонь вспыхнул за печью в парилке бани, который был быстро потушен струей воды. Также были сделаны проверочные отверстия в стене для обнаружения потенциальных очагов огня. Пожар был ликвидирован к 20:19.
1 декабря в 17:49 поступило сообщение о горящем гараже на Эхитаяте-теэ в Ярвеском районе Кохтла-Ярве. На момент прибытия дверь гаража была открыта, и владелец пытался потушить огонь. Пожарные отключили электричество в гараже и потушили горящие тряпки на полу и проводку к 19:12.
1 декабря, в 12:49 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Канткюла волости Винни (Ляэне-Вирумаа). К моменту прибытия первой команды спасателей большая часть здания практически полностью сгорела. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
1 декабря в 18:14 спасатели получили вызов в поселок Лавассааре (Пярнумаа) на улицу Войду, где произошел пожар в двухквартирном доме. Спасатели обнаружили, что в одной из квартир на верхнем этаже из-за курения загорелись матрас и одеяло, а также находилась пьяная компания. Спасатели потушили горящий матрас и одеяло, а затем выбросили их на улицу для окончательного тушения. Медицинская помощь никому не потребовалась. В квартире не было ни дымового, ни угарного датчика.
ДТП
2 декабря в 04:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну в деревне Тагаметса волости Сауэ с дороги съехал грузовик. Движение в направлении Пярну было частично заблокировано. Из грузовика вытекло топливо. Спасатели Кейла прибыли на место происшествия в 04:23 и перекрыли топливный бак грузовика, что остановило утечку. Вытекшее на дорогу топливо было покрыто абсорбентом. Затем грузовик вытащили на дорогу лебедкой, и в 04:52 дело передали полиции.
3 декабря в 20:27 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Палдиски в деревне Хююру волости Сауэ произошло столкновение двух автомобилей, один из которых загорелся. Прохожие помогли пострадавшим выбраться из обеих машин, и они были переданы прибывшей на место происшествия машине скорой помощи. Спасатели Кейла и Хююрю потушили горящий BMW с помощью пены и порошковых огнетушителей. К 21:20 инцидент был передан полиции, но примерно через час спасатели-добровольцы из Хююру снова выехали на место происшествия, так как автомобиль снова начал дымиться. Окончательно двигатель был потушен к 23:25.
1 декабря, около 14:30 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Кяэпа волости Муствеэ (Йыгевамаа), где столкнулись легковой автомобиль Ford, фургон Opel и микроавтобус Mercedes. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
2 декабря в Центр тревоги поступило сообщение о рыбаке, который вышел на лед озера Маарду. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
3 декабря в 09:23 спасатели выехали в деревню Выэрдла волости Йыэляхтме на Йыэляхтме-Кемба-теэ, откуда получили сообщения о лошади, упавшей в пруд и неспособной самостоятельно выбраться. Лошадь принадлежала звонившему, и не реагировала на его уговоры. Спасатели Мууга прибыли на место и увидели, что лошадь стоит по грудь в холодной воде и дрожит. Быстро сообразив, спасатели надели гидрокостюмы, использовали веревки и спасательные лестницы, и аккуратно вытащили лошадь из пруда. К 09:45 лошадь была вытащена из воды и передана владельцу.
2 декабря в 9:02 спасатели были вызваны в деревню Каритса волости Раквере, где собака провалилась под лед пруда. Хозяин собаки не смог самостоятельно ее достать. Спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед в 15 метрах от берега, и хозяин отвел ее в баню, чтобы согреться.