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Эстония готова перекрыть дорогу на территории России

Что сегодня происходит в Саатсеском сапоге
Иван Скрябин
, журналист
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Пограничные столбы России и Эстонии в районе Саатсеского сапога в Сетомаа, где можно легально оказаться на территории РФ без стандартного контроля при пересечении границ. Ноябрь 2023 года.
Пограничные столбы России и Эстонии в районе Саатсеского сапога в Сетомаа, где можно легально оказаться на территории РФ без стандартного контроля при пересечении границ. Ноябрь 2023 года. Фото: TartuPM / Scanpix Baltics

​Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что в случае необходимости готов остановить движение транспорта на дороге в Сетомаа, которая проходит по территории РФ. Rus.Postimees поговорил с местными жителями и узнал, как живет «Саатсеский сапог» сегодня, вспомнил, как он жил вчера и выяснил, кому он вообще нужен.

Медиа и Эстонии, и РФ продолжают регулярно напоминать о рисках закрытия границ между странами. Когда в середине ноября после приостановки работы финских КПП на границе с Россией толпы мигрантов так и не появились на эстонско-российской границе, могло показаться, что тема утратила свою актуальность. Однако круги по воде расходятся до сих пор. Руководство МИД, МВД и PPA о готовности закрыть границу говорило в последние недели регулярно.

«Если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию», - в конце прошлой недели предупредил жителей Эстонии сайт Департамента полиции и погранохраны (PPA).

Следом заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Москва пока не получала от Таллинна никаких официальных уведомлений о закрытии границ. «По крайней мере, мы ничего не получали», - уточнял путинский дипломат в понедельник, 4 декабря.

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