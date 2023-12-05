Эстония готова перекрыть дорогу на территории России

Медиа и Эстонии, и РФ продолжают регулярно напоминать о рисках закрытия границ между странами. Когда в середине ноября после приостановки работы финских КПП на границе с Россией толпы мигрантов так и не появились на эстонско-российской границе, могло показаться, что тема утратила свою актуальность. Однако круги по воде расходятся до сих пор. Руководство МИД, МВД и PPA о готовности закрыть границу говорило в последние недели регулярно.