Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что в случае необходимости готов остановить движение транспорта на дороге в Сетомаа, которая проходит по территории РФ. Rus.Postimees поговорил с местными жителями и узнал, как живет «Саатсеский сапог» сегодня, вспомнил, как он жил вчера и выяснил, кому он вообще нужен.
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Эстония готова перекрыть дорогу на территории России
Что сегодня происходит в Саатсеском сапоге
Медиа и Эстонии, и РФ продолжают регулярно напоминать о рисках закрытия границ между странами. Когда в середине ноября после приостановки работы финских КПП на границе с Россией толпы мигрантов так и не появились на эстонско-российской границе, могло показаться, что тема утратила свою актуальность. Однако круги по воде расходятся до сих пор. Руководство МИД, МВД и PPA о готовности закрыть границу говорило в последние недели регулярно.