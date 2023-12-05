Марко Михкельсон в США: поддержка Украины должна продолжаться до ее победы

По словам Михкельсона, мнение сенаторов и членов Палаты представителей США важно, поскольку только Конгресс может принимать решения о финансировании продолжения поддержки Украины.

Эстония, а также Латвия и Литва входят в число наиболее активных сторонников Украины, которые также вносят большой вклад в собственную оборону. «В ходе встреч мы подтверждаем нашу приверженность поддержанию и развитию хороших отношений с США, продолжению выполнения наших союзнических обязательств и дальнейшей поддержке Украины. Среди прочего, мы призываем использовать конфискованные у России активы для поддержки Украины», - заявил Михкельсон и добавил, что Украина будет нуждаться в поддержке до тех пор, пока она не выиграет войну.

Во вторник Михкельсон выступит с речью на мероприятии, организованном в поддержку стран Балтии, Украины и Израиля, в котором примут участие сенаторы и члены Палаты представителей США, а также американские эксперты по внешней и оборонной политике, представители посольств, министерств иностранных дел, аналитических центров и заинтересованных групп.

Михкельсон и Колс также проведут сегодня отдельные встречи с членами Палаты представителей Чипом Роем и Доном Бэконом, а также представителями аналитического центра «Меридиан». Вчера они провели встречи в Госдепартаменте США, Американском еврейском комитете и нескольких аналитических центрах. Кроме того, главы парламентских комиссий встретились с Куртом Волкером, бывшим послом США в НАТО. Целью всех встреч было развеять нарратив об усталости от войны и сформировать четкую стратегию победы для Украины.