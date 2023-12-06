Правда ли, что осужденный за связь с ФСБ Середенко стал капитаном тюремной команды КВН?

Вчера появилась информация о том, что заключенные Вируской тюрьмы выбрали капитаном команды КВН от их корпуса Сергея Середенко. Середенко был осужден за антигосударственную деятельность, но в определенных кругах его называют правозащитником. Rus.Postimees выяснил у Министерства юстиции и администрации тюрьмы, действительно ли среди осужденных популярна игра «веселых и находчивых».
Информацию о том, что «сидельцы Вируской тюрьмы» выбрали Середенко капитаном команды КВН и в итоге вышли в финал опубликовала некий независимый журналист Алла Березовская, ее статью перепостил в своем канале в Telegram Аллан Хантсом. Из текста можно заключить, что автор новости приехала в тюрьму навестить «правозащитника» Середенко, и он с гордостью сам ей рассказал об участии в КВН.
По данным Березовской, помимо Сергея Середенко в команду из четырех человек входит осужденный за хранение оружия, а также один контрабандист и один наркодилер. «Таким составом им предстоит отстаивать честь своего корпуса в финале, который намечен на февраль», - сообщает Березовская.
Полковнику никто не пишет
Она также сообщила, что к Середенко в тюрьму практически никто не приезжает из близких и друзей, и писем стало приходить гораздо меньше. «Недавно я отправляла ему бандероль с газетами на русском из Латвии, сканвордами, календарем и рождественской гирляндой из фольги. Фольгу не передали, остальное отдали, но рекомендовали самому выписывать», - пишет посетившая Середенко в тюрьме Березовская.
В той же статье обозначен призыв поздравить Сергея с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. «У каждого заключенного в Эстонии есть свой индивидуальный лицевой счет для покупки товаров в тюремном магазине. Желающие помочь правозащитнику могу перечислить деньги по нижеследующим реквизитам...» - говорится в статье.
Мы спросили у администрации Вируской тюрьмы и Министерства юстиции, правда ли, что заключенные играют в КВН и Середенко стал капитаном команды. По словам пресс-секретаря Минюста Лийз Лумисте, которая ответственна за темы, связанные с тюрьмами, Минюсту о такой игре в стенах тюрьмы неизвестно.
«Заключенные, разумеется, имеют возможность развлекаться и заполнять свое свободное время всякими играми. Например, они играют в разные настольные игры и много чего еще делают. Но именно о проведении игр КВН или о чем-то таком, когда заключенные соревнуются в шутках, у нас нет информации», - сообщила специалист Минюста.
Rus.Postimees спросил у недавно освободившегося из Вируской тюрьмы человека, известно ли ему о проведении игры КВН в стенах тюрьмы. По словам нашего источника, ни о чем таком он не слышал.
«Мне трудно представить, чтобы администрация тюрьмы пошла на это. Как мне показалось, администрация тюрьмы не заинтересована в быстрой передаче информации между блоками, а тут КВН. Не верю».
Напомним, что Сергей Середенко, баллотировавшийся в горсобрание Маарду от Объединенной левой партии в 2017 году, был задержан Полицией безопасности в марте 2021 года. 60-летний Сергей Середенко, осужденный за деятельность против эстонского государства, пытался убедить три судебные инстанции в том, что его прокремлевская деятельность и публикации лишь случайно совпадают со взглядами российских властей.
Как член финансируемой Кремлем организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», Середенко участвовал уже в 2013 году в очерняющей Эстонию конференции.
Финансируемый Кремлем фонд оплатил судебные издержки Середенко в размере нескольких тысяч евро. Фонд перечислил деньги на счет брата Середенко. Защита не пожелала показывать суду договор, но вместо нее это сделал банк, который сделал запрос о происхождении денег, перечисленных из России.
«Уездный и окружной суд не утверждал, что покрытие фондом расходов на юридическую помощь обвиняемого было незаконным. Однако суды сделали из этого обоснованный вывод, что Середенко связан с Россией», - отметил Государственный суд.