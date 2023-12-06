Правда ли, что осужденный за связь с ФСБ Середенко стал капитаном тюремной команды КВН?

Информацию о том, что «сидельцы Вируской тюрьмы» выбрали Середенко капитаном команды КВН и в итоге вышли в финал опубликовала некий независимый журналист Алла Березовская, ее статью перепостил в своем канале в Telegram Аллан Хантсом. Из текста можно заключить, что автор новости приехала в тюрьму навестить «правозащитника» Середенко, и он с гордостью сам ей рассказал об участии в КВН.

По данным Березовской, помимо Сергея Середенко в команду из четырех человек входит осужденный за хранение оружия, а также один контрабандист и один наркодилер. «Таким составом им предстоит отстаивать честь своего корпуса в финале, который намечен на февраль», - сообщает Березовская.

Полковнику никто не пишет

Она также сообщила, что к Середенко в тюрьму практически никто не приезжает из близких и друзей, и писем стало приходить гораздо меньше. «Недавно я отправляла ему бандероль с газетами на русском из Латвии, сканвордами, календарем и рождественской гирляндой из фольги. Фольгу не передали, остальное отдали, но рекомендовали самому выписывать», - пишет посетившая Середенко в тюрьме Березовская.

В той же статье обозначен призыв поздравить Сергея с наступающими рождественскими и новогодними праздниками. «У каждого заключенного в Эстонии есть свой индивидуальный лицевой счет для покупки товаров в тюремном магазине. Желающие помочь правозащитнику могу перечислить деньги по нижеследующим реквизитам...» - говорится в статье.