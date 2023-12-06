Большие надежды: более половины работников в Эстонии ждут от работодателей премии

Согласно результатам опроса, премии в более 1000 евро ожидает 21 процент опрошенных сотрудников, а 15 процентов работодателей намерены выплатить премию в таком размере.

38 процентов организаций планируют выплатить работнику премию в размере от ста до 300 евро, на которую рассчитывают 35 процентов сотрудников. 12 процентов организаций планируют выплатить премию в размере от 600 до 1000 евро, чего ожидают 13 процентов сотрудников.

Надежды сотрудников в отношении премии обусловлены тем, что 51 процент из них ожидают дополнительной работы помимо основной, 49 процентов – того, что они будут работать лучше, чем предполагалось изначально, и 32 процента знают, что компания выплачивает премии раз в год каждому.

Исследование показало, что 52 процента организаций используют показатели для принятия решения о премировании; 35 процентов выплачивают премии за очень хорошие результаты; 14 процентов планируют выплачивать премии всем сотрудникам в равной степени; и 14 процентов выплачивают премии в зависимости от уровня зарплаты сотрудника. Два процента организаций выплачивают бонусы по отделам. Столько же сотрудников ответили, что в их компании каждый год премию получает другой отдел и что в этом году они не включены в список.

Причины невыплаты премий, с одной стороны, связаны со сложившейся практикой, как объяснили более половины сотрудников и более четверти организаций.

С другой стороны, они связаны со сложной экономической ситуацией в компании и жесткими бюджетами организаций. Пять процентов организаций назвали в качестве причины большое количество сотрудников, восемь процентов – сокращение бюджета, а три процента – то, что сотрудники не заслуживают премии.

Семьдесят один процент сотрудников рассчитывает получить премию в конце года, 20 процентов – в начале следующего года и восемь процентов – в середине нового года. Среди организаций 44 процента планируют выплатить премию в конце года, 19 процентов – в начале года и шесть процентов – в середине следующего года. 14 процентов организаций еще не определились со сроками выплаты бонусов.