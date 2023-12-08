Обеды, выходной в день рождения и компенсация за лечение зубов: какие блага предлагают торговые сети своим работникам?

Lidl Eesti сообщил, что в новом году инвестирует в повышение зарплат своих работников миллион евро, а также для поддержания их душевного и физического здоровья предоставит различные льготы: дополнительную медстраховку, компенсации транспортных расходов и занятий спортом, оплачиваемый больничный со второго дня, а также возможность брать выходной в свой день рождения. А какие блага предлагают своим работникам другие торговые сети?