Эстония, Финляндия и Швеция просят денег на подводные кабели для «функционирования экономики»

Министры связи Эстонии, Финляндии и Швеции выступили с совместным обращением к руководству Еврокомиссии, где подчеркнули, что устойчивость критической подводной инфраструктуры «сейчас важна как никогда». Об этом 6 декабря сообщает сайт Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Члены правительств трех стран предлагают ЕК «предложить шаги по повышению безопасности и устойчивости подводной инфраструктуры в Европе» и инвестировать в подводные кабели связи на уровне Европейского Союза.

«Устойчивость европейской коммуникационной инфраструктуры имеет решающее значение, поскольку она имеет решающее значение для основного функционирования наших цифровых обществ и экономик. Учитывая это, особое внимание следует уделить трансграничным подводным сообщениям», - заявила министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне, октябрь 2023 года. Фото: EPA /J. Casares

«Без достаточных инвестиций в устойчивую подводную коммуникационную инфраструктуру Европа, возможно, не сможет обеспечить базовую связь, необходимую для функционирования общества и всего общего рынка», - в свою очередь сказал министр государственного управления Швеции Эрик Слоттнер.

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Тийт Риисало уже рад тому, что может произойти после обращения в ЕК.

«Нас воодушевляет широкая поддержка со стороны других государств-членов дальнейших инвестиций в подводные кабели связи на уровне Европейского Союза», - цитирует Риисало сайт Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Просьба к Еврокомиссии дать денег на подводную инфраструктуру прозвучала ровно через два месяца после того, как якорь китайского грузового корабля оборвал несколько подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, а также разрушил газопровод Balticconector.

Ранее в среду стало известно, что для минимизации рисков гибридных угроз на Балтике Эстония готовится останавливать корабли вне своих территориальных вод.