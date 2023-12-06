Канцелярия: президент чувствует себя хорошо, несмотря на охриплый голос

«В первой половине ноября меня сразила вирусная инфекция, которая еще не полностью побеждена. По совету врачей я должен пройти быстрые обследования», - сообщил Карис еще неделю назад и отложил запланированную на тот день встречу с представителями парламентских партий.

Президент встретился с лидерами парламентских партий сегодня, и на пресс-конференции во второй половине дня он комментировал события в Рийгикогу. Некоторые зрители отметили, что у президента охриплый голос, и речь могла плохо на него повлиять.

«Глава государства чувствует себя хорошо и выздоровел от перенесенной болезни», - сообщила канцелярия президента, добавив, что вопрос о переносе сегодняшних встреч больше не обсуждался.

Впервые о болезни Карис сообщил 8 ноября: «Разные инфекции в настоящее время распространяются довольно активно, и ответственно избегать личных встреч. Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других», - призвал глава государства.