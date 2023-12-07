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День открытых дверей: в квартале Теллискиви распахнет двери новое здание

Вера Копти
, журналист
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В квартале Теллискиви закончено строительство очередного здания, которое кроме почтового адреса будет иметь еще два названия. 

Наверняка все уже знают, чем квартал Теллискиви отличается от одноименного творческого городка. Бизнес-квартал находится совсем рядом с Балтийским вокзалом и имеет совсем другое лицо. Так вот, во-первых, новое здание по топонимической традиции квартала получит название «K-hoone», а по другой - давать всем мало-мальски интересным в архитектурном смысле строениям имена собственные - его назовут Avang, и оно станет местом для работы коучей всех мастей. В пресс-релизе так и сказано: «центр предназначен для коучей, супервизоров и других специалистов, работающих с людьми».

Здание построено по проекту архитектурного бюро Peeter Pere Arhitektid, известного, в частности, по проекту одного из этапов застройки Коплиских линий. Из изображений галереи хорошо видно, где это новехонькое здание находится.

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