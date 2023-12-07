День открытых дверей: в квартале Теллискиви распахнет двери новое здание

Наверняка все уже знают, чем квартал Теллискиви отличается от одноименного творческого городка. Бизнес-квартал находится совсем рядом с Балтийским вокзалом и имеет совсем другое лицо. Так вот, во-первых, новое здание по топонимической традиции квартала получит название «K-hoone», а по другой - давать всем мало-мальски интересным в архитектурном смысле строениям имена собственные - его назовут Avang, и оно станет местом для работы коучей всех мастей. В пресс-релизе так и сказано: «центр предназначен для коучей, супервизоров и других специалистов, работающих с людьми».