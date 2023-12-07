Россия без Путина. Москву и Петербург украсили призывами сорвать выборы президента РФ

Сразу после того, как 7 декабря Совет Федерации РФ проголосовал за утверждение даты следующих выборов российского президента, сторонники лидера российской оппозиции Алексея Навального, который отбывает длительные сроки в тюрьме по сфабрикованным делам, сообщили о запуске кампании «Россия без Путина». Навальный и его сторонники призывают россиян голосовать за любого спойлера Путина, чтобы сорвать его триумфальное переутверждение на посту главы государства, которое намечено на 17 марта 2024 года.

Члены команды Навального смогли запустить рекламу кампании «Россия без Путина» прямо на огромных рекламных стендах в Москве и Санкт-Петербурге.

Политическая цензура в РФ не догадалась, что QR-код на этих стендах под большим словом «Россия», которое написано тем же шрифтом, что и логотип кампании «Россия без Путина», ведет на специальный сайт оппозиционеров, где описана стратегия борьбы с желанием Путина продлить свою власть до 2030 года.

«Путин боится нашей кампании. Он не может опровергнуть наших фактов. Он боится дебатов. Его ложь выглядит все более жалко, - обратился к россиянам сам Алексей Навальный. - Наши проверенные социологические данные говорят о том, что менее половины граждан России хотят, чтобы Путин возглавлял страну и после 2024 года. Благодаря пропаганде и цензуре, таких все еще много. Наша с вами задача в том, чтобы к 17 марта обрушить основы этой поддержки. Даже официальные социологи признают, что войну поддерживают 10-15 процентов граждан. Даже лояльные власти врачи и учителя понимают, что Путин обманул их, не выполнив обещание о зарплатах, данное 12 лет назад. Даже оболваненные пропагандой не могут отрицать огромного роста цен и краха российского рубля».

Алексей Навальный по видеосвязи из лагеря принимает участие в очередном суде над собой, 2023 год. Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY

После утверждения даты выборов президента РФ, глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что россияне, которые находятся за рубежом, не смогут принять участия в дистанционном голосовании в 2024 году. Ранее МВД Эстонии сообщало Rus.Postimees, что в стране легально находится более 80 000 граждан РФ. Мы сделали запрос в министерство внутренних дел, как Эстония будет воспринимать попытки этой группы лиц принять участие в переизбрании Владимира Путина, который ранее Международным уголовным судом в Гааге был объявлен в розыск за преступления совершенные в Украине. Ответ будет опубликован, как только поступит.