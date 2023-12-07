Переутверждение Путина в статусе президента РФ назначили на 17 марта

Верхняя палата российского парламента назначила дату того, что в России называется выборами президента. 17 марта 2024 года Владимир Путин будет переутвержден в статусе президента РФ до 2030 года.
Совет Федерации РФ утром в четверг единогласно проголосовал за постановление о назначении даты следующих выборов президента страны. В зале заседаний сенаторов из 178 членов присутствовали 162. Все они проголосовали «за».
«По сути, этим решением дается старт начала предвыборной кампании по выборам президента, - заявила спикер Совета Федерации, уроженка Хмельницкой области Украины Валентина Матвиенко. - Предстоящие выборы - исторические, они определяют вектор нашего развития и путь в крутое время титанических изменений для всего человечества».
Имя Путина Матвиенко не произнесла, но пообещала «гарантировать легитимность», т.к. российская избирательная система «основана на непосредственном прямом волеизъявлении российских избирателей».
Сразу после этого глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на этот раз дистанционное голосование для граждан РФ за рубежом не предусмотрено. При этом она уточнила, что ЦИК в ближайшее время определится, в каких российских регионах будет организовано голосование через интернет.
Независимое наблюдение за тем, что в РФ называется выборами, уничтожено. Буквально накануне в Москве по сфабрикованному делу был продлен арест сопредседателю движения «Голос» Григорию Мельконьянцу.
В том, что президентом России останется Владимир Путин, не сомневается никто. Новость о том, что он «согласен» агентство Reuters публиковало с пометкой «эксклюзив» месяц назад, вызвав волну черного юмора в русском сегменте интернета. Пресс-секретарь Путина Песков еще летом заявил о победе своего шефа на предстоящих выборах.
«Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», - заявил путинский пресс-секретарь в начале августа.
Кадыров предложил временно отменить выборы президента РФ или провести их с одним кандидатом - Путиным
Путин в 2020 году получил право оставаться президентом России и после своего четвертого срока, который заканчивается в 2024 году. Поправки в Конституцию РФ обнулили действующее ограничение на «два срока подряд». Впервые Путин стал президентом после того, как стал преемником Бориса Ельцина в 2000 году. Но фактически он управлял страной еще в статусе премьер-министра с 1999 года.
В 2008 году он уступил кресло президента своему многолетнему помощнику Дмитрию Медведеву, за время президентства которого срок полномочий президента РФ был увеличен до шести лет. В 2012 году Путин вернулся в Кремль. В 2018 году переизбрался. К концу своего пятого президентского срока в 2030 году Путину будет 78 лет. А его очередной «второй подряд» президентский срок будет «легитимным» до 2036 года. Тогда ему будет уже 84 года.
Список спойлеров для имитации конкуренции Путину на выборах 2024 года в настоящее время еще формируется в администрации президента РФ. Но в этом контексте уже звучали имена экс-депутатов Госдумы Бориса Надеждина и Григория Явлинского. О своем желании побороться с Путиным заявлял и помещенный в СИЗО сотрудник ФСБ, поджигатель войны на Донбассе Игорь «Стрелков» Гиркин.