Переутверждение Путина в статусе президента РФ назначили на 17 марта

Путин в 2020 году получил право оставаться президентом России и после своего четвертого срока, который заканчивается в 2024 году. Поправки в Конституцию РФ обнулили действующее ограничение на «два срока подряд». Впервые Путин стал президентом после того, как стал преемником Бориса Ельцина в 2000 году. Но фактически он управлял страной еще в статусе премьер-министра с 1999 года.



В 2008 году он уступил кресло президента своему многолетнему помощнику Дмитрию Медведеву, за время президентства которого срок полномочий президента РФ был увеличен до шести лет. В 2012 году Путин вернулся в Кремль. В 2018 году переизбрался. К концу своего пятого президентского срока в 2030 году Путину будет 78 лет. А его очередной «второй подряд» президентский срок будет «легитимным» до 2036 года. Тогда ему будет уже 84 года.