Интервью Rus.Postimees ⟩ Быть русским – это уголовка, административка или повод для размышлений: больной вопрос разбирает Юлия Ауг

10 декабря нарвская Vaba Lava представляет премьеру – дерзкий спектакль в жанре социального театра под названием #Ярусский / #Minaolenvenelane. В ноябре прошлого года там же три дня шли показы экспериментального док-проекта 100% Narva, оставившие острое и очень духоподъемное чувство. Через год с небольшим «свободная сцена» предлагает всем жителям Эстонии вернуться к вопросу «кто я?» в сложных и вновь изменившихся условиях. Заглянуть в зеркало в руках Другого.

Rus.Poistimees встретился с худруком «Свободной сцены» в Нарве, чтобы выяснить, не собирается ли она раскачивать лодку, совершать провокации, позволять себе неаккуратные жесты. Нравится это кому-то или нет, но решено делать именно это. Потому что театру можно. Точнее, это и есть его задача. Уже название спектакля отсылает к гимну российского милитаризма от певца по кличке «Шаман», хотя в Эстонии скорее вспомнят скандальный стикер на автомобильном стекле. А в основе постановки – разговоры с живущими здесь людьми, которые готовы повторить словосочетание «я русский», хоть с хештегом, хоть без него.

Юлия Ауг весной 2022 года в ходе подготовки спектакля «Х... войне». Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

- Кажется, спектакль о русских по-эстонски с хэштегом перед названием minaolenvenelane в одно слово не может не отсылать к стикеру, с которым у нас тут машина ездила. Или это не связано?

- Ну, это не буквально связано. Само сочетание внезапно стало маргинальным. За этот стикер ты можешь получить штраф в 500 евро. Это не я придумала. Можешь не получить, но к тебе подойдут и попросят снять. То есть сочетание теперь имеет агрессивное значение. Поэтому захотелось поговорить с людьми, которые в той или иной степени могут сами о себе сказать: «мы - русские».

- И сделать из этого документальный спектакль?