Интервью Rus.Postimees ⟩ Быть русским – это уголовка, административка или повод для размышлений: больной вопрос разбирает Юлия Ауг

10 декабря нарвская Vaba Lava представляет премьеру – дерзкий спектакль в жанре социального театра под названием #Ярусский / #Minaolenvenelane. В ноябре прошлого года там же три дня шли показы экспериментального док-проекта 100% Narva, оставившие острое и очень духоподъемное чувство. Через год с небольшим «свободная сцена» предлагает всем жителям Эстонии вернуться к вопросу «кто я?» в сложных и вновь изменившихся условиях. Заглянуть в зеркало в руках Другого.
Rus.Poistimees встретился с худруком «Свободной сцены» в Нарве, чтобы выяснить, не собирается ли она раскачивать лодку, совершать провокации, позволять себе неаккуратные жесты. Нравится это кому-то или нет, но решено делать именно это. Потому что театру можно. Точнее, это и есть его задача. Уже название спектакля отсылает к гимну российского милитаризма от певца по кличке «Шаман», хотя в Эстонии скорее вспомнят скандальный стикер на автомобильном стекле. А в основе постановки – разговоры с живущими здесь людьми, которые готовы повторить словосочетание «я русский», хоть с хештегом, хоть без него.
- Кажется, спектакль о русских по-эстонски с хэштегом перед названием minaolenvenelane в одно слово не может не отсылать к стикеру, с которым у нас тут машина ездила. Или это не связано?
- Ну, это не буквально связано. Само сочетание внезапно стало маргинальным. За этот стикер ты можешь получить штраф в 500 евро. Это не я придумала. Можешь не получить, но к тебе подойдут и попросят снять. То есть сочетание теперь имеет агрессивное значение. Поэтому захотелось поговорить с людьми, которые в той или иной степени могут сами о себе сказать: «мы - русские».
- И сделать из этого документальный спектакль?
- Да, на основе интервью. Брала не я, а Андрес Попов. Он учился в Петербурге у Льва Эренбурга, мама у него – эстонка, папа – русский, и он может говорить на двух языках. Андрес режиссер, но уже не впервые собирает подобный материал. Например, он так же работал на спектакле Мити Егорова «Некто из КГБ». Интересно, что некоторые интервью для моего спектакля были взяты по-эстонски. Люди, называющие себя русскими, с Андресом говорили по-эстонски. Записывались интервью в Нарве, Кохтла-Ярве и Таллинне. Их немного, всего 15. Но материал огромный! У меня изначально была идея совместить в пьесе жизнь современных людей и тех русских, которые жили здесь до 1940 года и которых уничтожила советская власть. Но это оказалось невозможно!