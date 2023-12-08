Роковая чашка кофе: в Эстонии офисный сотрудник отравился на рабочем месте

Именно такой инцидент произошел в Эстонии и дошел до Трудовой инспекции.

«Сотрудник в офисе использовал чайник, чтобы вскипятить воду для кофе. Он почти допил чашку кофе, когда выяснилось, что сам чайник именно этим утром решили очистить от накипи, влив туда специальное средство», - сообщает Трудовая инспекция.

В итоге работник получил отравление и раздражение внутренних органов.

В Трудовой инспекции отметили, что при чистке чайника должна была быть поставлена специальная табличка, которая сообщала бы всем, что пользоваться им в данный момент нельзя.

«При расследовании выяснилось, что работодатель установил и согласовал деятельность по маркировке опасности, но, к сожалению, именно в тот день ее не соблюдали», - уточнили специалисты.

Что такое несчастный случай на производстве?

Несчастный случай на производстве имеет место, если произошедшее находится в причинно-следственной связи с работой или рабочей средой работника и происходит в то время, когда работник:

выполняет данное работодателем трудовое задание;

выполняет другую работу с разрешения работодателя;

действует в интересах работодателя;

отдыхает во время перерыва, который входит в рабочее время.

Важно знать: Работодатель должен проинформировать Трудовую инспекцию о серьезных несчастных случаях или несчастных случаях на производстве со смертельным исходом.

Работник обязан немедленно уведомить работодателя или его представителя и уполномоченного по рабочей среде о несчастном случае или о его риске.

При выдаче листа нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве Касса здоровья выплачивает компенсацию со второго дня болезни. Источник: Трудовая инспекция