В четверг, 7 декабря, стало известно, что создается новый государственный департамент, в котором будут работать более 400 чиновников. Теперь стало известно, каков будет бюджет нового ведомства, и сколько планируется сэкономить за счет его создания.
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Стало известно, сколько Эстония планирует сэкономить за счет создания нового государственного департамента
Новое государственное учреждение должно начать работу в Эстонии не позднее начала 2025 года: Земельно-пространственный департамент (MaRu), в котором соберутся ранее разбросанные по разным министерствам и департаментам задачи, связанные с использованием и управлением земельными ресурсами, строительством, планированием, архитектурой и жизненной средой. Известно, что там будут работать более 400 чиновников. Канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан рассказал об этом шаге более подробно.