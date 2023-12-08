Стало известно, сколько Эстония планирует сэкономить за счет создания нового государственного департамента

Новое государственное учреждение должно начать работу в Эстонии не позднее начала 2025 года: Земельно-пространственный департамент (MaRu), в котором соберутся ранее разбросанные по разным министерствам и департаментам задачи, связанные с использованием и управлением земельными ресурсами, строительством, планированием, архитектурой и жизненной средой. Известно, что там будут работать более 400 чиновников. Канцлер Министерства регионального развития и сельского хозяйства Марко Горбан рассказал об этом шаге более подробно.