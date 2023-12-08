Президент Эстонского олимпийского комитета возмущен решением МОК и выразил свои чувства молитвой

«Очень жаль, что в день 100-летия Эстонского олимпийского комитета МОК принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в Париже. К счастью, позитивным является то, что спортсмены из России и Беларуси должны пройти систему квалификации наравне с другими и соблюдать антидопинговые правила», - написал Сыырумаа на своей странице в Facebook.

«Лично я считаю, что это означает участие лишь некоторых нейтральных российских спортсменов, которые долгое время жили на Западе и соблюдали, в том числе, все допинговые правила», - сказал он.

Он добавил, что по поводу этого решения хочет поделиться молитвой о душевном спокойствии: «Господи, дай мне силы принять то, чего я изменить не могу, смелости изменить то, что могу, и мудрости отличать одно от другого».