Победа ⟩ Эстонский фильм получил «европейский Оскар»

«Сестринство бани по-черному» – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль.

Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Кадр из фильма «Сестринство бани по-черному» Фото: Filmikaader

Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале «Сандэнс» в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.

Режиссер и сценарист картины «Сестринство бани по-черному» – Анна Хинтс. Продюсер – Марианне Острат (Alexandra Film, Эстония); сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Kepler22 Productions, Франция), Хлин Йоханнесдоттир (URSUS Parvus, Исландия) и Ээро Тальвисту † (Эстония). Оператор – Антс Таммик; монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи (Франция), Мартин Мянник и Анна Хинтс. Звукооператоры: Танель Кадалипп и Патрик МакГинли; звукорежиссер – Хульдар Фрейр Арнарсон (Исландия). Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив EETER (Анна Хинтс, Марья-Лийза Платс, Анн Рейманн).

Продюсер Марианне Острат (слева) и режиссер Анна Хинтс. Фото: Lou Aguilar

Газета New York Times назвала «Сестринство бани по-черному» одним из лучших фильмов 2023 года. По мнению критика Алиссы Уилкинсон, занявший седьмое место в рейтинге документальный фильм «Сестринство бани по-черному» является самым сильным фильмом о женском пути.

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