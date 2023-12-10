Победа ⟩ Эстонский фильм получил «европейский Оскар»

В субботу, 9 декабря, в Берлине прошло вручение наград Европейской кинопремии. Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте режиссера Анны Хинтс «Сестринство бани по-черному» (эст. Savvusanna sõsarad).
«Сестринство бани по-черному» – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль.
Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале «Сандэнс» в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.
Режиссер и сценарист картины «Сестринство бани по-черному» – Анна Хинтс. Продюсер – Марианне Острат (Alexandra Film, Эстония); сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Kepler22 Productions, Франция), Хлин Йоханнесдоттир (URSUS Parvus, Исландия) и Ээро Тальвисту † (Эстония). Оператор – Антс Таммик; монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи (Франция), Мартин Мянник и Анна Хинтс. Звукооператоры: Танель Кадалипп и Патрик МакГинли; звукорежиссер – Хульдар Фрейр Арнарсон (Исландия). Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив EETER (Анна Хинтс, Марья-Лийза Платс, Анн Рейманн).
Газета New York Times назвала «Сестринство бани по-черному» одним из лучших фильмов 2023 года. По мнению критика Алиссы Уилкинсон, занявший седьмое место в рейтинге документальный фильм «Сестринство бани по-черному» является самым сильным фильмом о женском пути.
Французский судебный триллер завоевала пять наград
Судебная драма «Анатомия падения» французской постановщицы Жюстин Трие победила сразу в нескольких номинациях Европейской кинопремии. Среди прочего, лента удостоена награды как лучший европейский фильм, а также за режиссуру, сценарий и монтаж, пишет DW.
Немецкая актриса Сандра Хюллер получила премию за лучшую женскую роль, исполненную в «Анатомии падения» - она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа.
В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Мечты робота» Пабло Бергера, а в категории «Лучший короткометражный фильм» - «Hardly Working» австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.
Приз ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci) достался британской драме «How to have Sex» (режиссер Молли Мэннинг Уокер).
Премия Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую часто называют «европейским Оскаром», была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 членов академии.