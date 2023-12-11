Фото ⟩ Героев встретили в Эстонии: создатели фильма, выигравшего «европейский Оскар», вернулись домой

Фильм Анны Хинтс «Сестринство бани по-черному» (эст. Savvusanna sõsarad) конкурировал с документальным фильмом Леи Глоб «Аполония, Аполония», фильмом Каутера Бен Ханья «Четыре дочери», фильмом Анны Бадзяка и Александра Михалковича «Родина», а также фильмом французского режиссера Николя Филибера «На Адаманте», получившим премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале в этом году за лучший европейский документальный фильм.

Европейская киноакадемия, которая отбирала номинантов и победителей, насчитывает 4600 членов по всей Европе. Европейская киноакадемия - ассоциация европейских кинематографистов, основанная в 1988 году, которая присуждает Европейские кинопремии в 24 номинациях. Это высшая награда, присуждаемая европейским фильмам. Ее часто называют «европейским Оскаром».

«Сестринство бани по-черному» также является эстонским кандидатом на звание лучшего международного фильма на предстоящем «Оскаре», а также претендует на звание лучшего документального фильма.