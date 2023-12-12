Прокуратура сообщила Rus.Postimees, что задержанный в четверг прокремлевский активист Аллан Хантсом был арестован по решению суда и пробудет под стражей еще два месяца. Мы попробовали выяснить, кем является арестованный гражданин и чем он занимался.
«Поскольку прокуратура посчитала, что подозреваемый может скрыться от уголовного преследования или совершить новые преступления, находясь на свободе, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте мужчины», - сказала пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас и добавила, что суд согласился с позицией прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев.
Это не первый случай, когда Хантсом имеет дело с правоохранительными органами. В далеком 2002 году его судили по обвинению в разжигании межнациональной розни, и тогда он впервые удостоился упоминания в ежегоднике КаПо.
Неонацистское прошлое
Тогда Хантсом был членом неонацистского движения «Русское национальное единство» (РНЕ), которое запрещено в Эстонии и во многих регионах РФ. Хантсом вместе с единомышленниками Сергеем Васечкиным и Сергеем Селезневым решил печатать в Эстонии периодическое издание РНЕ «Коловрат», за что и предстал перед судом. Также они обвинялись в использовании фашистской символики.
Лингвистический анализ публикаций в «Коловрате» подтвердил, что Хантсом, Васечкин и Селезнев неоднократно распространяли эпитеты, оскорбляющие евреев и эстонцев, призывали к насилию и дискриминации.
Хантсома суд первой инстанции признал виновным в разжигании межнациональной розни и наказал штрафом в 2000 крон. Вместе с подельниками он также должен был оплатить судебные издержки.
«Организовав в Эстонии региональное отделение РНЕ, мы пытались на своем уровне препятствовать уничтожению исторической памяти и разъединению русских Эстонии», - рассказал Хантсом в интервью пропагандистскому изданию BaltNews. Он также заявил, что его участие в РНЕ прекратилось вместе с распадом этой организации, так как «к власти в России пришли здоровые патриотические силы в лице Владимира Путина, поставившие основные цели РНЕ - возрождение России и русского народа - во главу государственной политики».
Русское национальное единство
РНЕ - российская неонацистская военизированная организация, основанная 16 октября 1990 года во главе с Александром Баркашовым.
Движение выступало за изгнание нерусских и повышение роли традиционных российских институтов, таких как Русская православная церковь. Организация не была зарегистрирована на федеральном уровне в России, но, тем не менее, сотрудничала на ограниченной основе с ФСБ. РНЕ была запрещена в Москве в 1999 году, после чего постепенно распалась на более мелкие группы, а в 2006 году веб-страница движения прекратила свое существование.
В походной песне РНЕ содержится призыв: «Смерть псам-космополитам, Смерть жидомасонам!»
В 2013 году Хантсом вновь пробует себя в роли публициста и запускает портал Rodina/«Эстлянская Губерния». Сайт работает по сей день и, по собственному описанию, является «русским информационно-публицистическим порталом для нормальных людей христианского вероисповедания и традиционной сексуальной ориентации, считающих Эстонию своей родиной».
Огонь по своим?
Однако деятельность Хантсома вновь подверглась критике, но на этот раз по другую сторону информационного фронта. «Эксперты» прокремлевского движения «Мир без нацизма» промониторили события того времени в Эстонии и не обделили вниманием нашего героя: «25 июня проект-менеджер Союза украинской молодежи в Эстонии Аллан Хантсом в своем новом интернет-проекте Rodina.ee назвал "славным сыном эстонского народа" и "знаменитым земляком" Альфонса Ребане - штандартенфюрера СС, командовавшего 20-й эстонской дивизией СС».
Хантсом тогда ответил, что портал Rodina якобы призван разрушить незримую стену, разделяющую русских и эстонцев. «Следовательно, вместо пьяной ностальгии по разрушенной империи, истошных стонов по поводу "оккупированной НАТО советской землицы" и извечной фиги в кармане, надо было искать общий язык с народом, проживающим с нами на этой земле», - написал он.
Неудачные попытки в политике
Также в 2013 году Хантсом баллотировался на местных выборах от избирательного блока «Родина». Тогда эстонские СМИ были изрядно позабавлены его основными обещаниями, в число которых входили право на свободное владение оружием, легализация проституции, наркотиков и многоженства, запрет на легализацию и пропаганду «педерастии» и ужесточение наказаний за педофилию. Но избиратели не оценили обещания, и Хантсом получил всего 24 голоса.
Однако позже он начал все более вливаться в мейнстримный пророссийский дискурс. В 2015 году Хантсом был одним из учредителей организации «Добросвет», поставлявшей гуманитарную помощь из Эстонии в оккупированный Россией Донбасс. Он также был одним из организаторов шествия «Бессмертный полк».
«Деятельностью активистов "Бессмертного полка" руководит Аллан Хантсом, который ранее был осужден за разжигание национальной и расовой ненависти в связи с ультраправыми баркашовцами (члены РНЕ - прим.ред), а сейчас работает на российские пропагандистские каналы. Эксплуатация различных крайностей соответствует российской военной доктрине: использовать в конфликтах военные, политические, экономические, информационные и другие невоенные методы, задействуя протестный потенциал населения», - написала КаПо в своем ежегоднике в 2021 году.
В 2016 году Хантсом организовал в Таллинне «Марш мира», который был направлен «против использования территории Эстонии в качестве американского армейского полигона, нагнетания милитаристской истерии и готовящегося военного конфликта». Аналогичные акции были запланированы в Цюрихе, Дублине и Риге. На акции в Таллинне полицией был задержан один человек.
В 2017 году Хантсом вступил в Объединенную левую партию Эстонии, от которой также участвовал на местных выборах, получив на этот раз 26 голосов - на два больше, чем в прошлые выборы.
В мае этого года он покинул Левую партию и примкнул к партии Koos, но в выборах в Рийгикогу не участвовал.
Побег в Россию не удался?
Все это время Хантсом продолжал развивать свой портал, а также работал на ныне запрещенное пропагандистское издание Sputnik, чей главный редактор, Елена Черышева, находится в розыске с 11 января этого года.
В октябре этого года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) приказал порталу Rodina удалить десять публикаций. TTJA предоставило Хантсому законную возможность опротестовать решение или подтвердить прекращение нарушения путем удаления незаконной информации с сайта. «К настоящему времени владелец удалил статьи, однако департамент продолжает контролировать и отслеживать содержание этого портала», - сказала Rus.Postimees руководитель отдела информационного общества TTJA Хелен Рохтла. Она подчеркнула, что размещенная на сайте информация угрожала безопасности Эстонии.
Недавно на портале Rodina начали появляться материалы о том, как переехать в различные регионы России. Этот план вынашивал и сам Хантсом, сообщил его однопартиец Олег Иванов, ныне живущий в РФ. «Аллан продал квартиру и собирался переехать в Россию. Недавно он звонил мне и говорил, что он приедет жить в Россию и больше жить в Эстонии не хочет», - заявил Иванов в интервью другому герою ежегодников КаПо, Олегу Беседину.
В прошлый четверг полиция безопасности (КаПо) задержала Хантсома по подозрению в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке, за что ему может грозить от двух до пяти лет тюремного заключения. Суд удовлетворил ходатайство об его аресте.