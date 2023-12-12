Нововведение грозит оставить до 37 000 живущих в Эстонии граждан РФ без паспортов

В Эстонии проживает до 37 000 потенциальных российских призывников, которые могут лишиться паспорта

«По состоянию на 15 ноября 2022 года действительные временные ВНЖ имеет 10 061 гражданин РФ, из них 4084 – это мужчины старше 18 лет. Долгосрочные ВНЖ в Эстонии имеют 76 086 граждан РФ, из них 33 007 - мужчины старше 18 лет», - ранее сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). Однако в полиции подчеркнули, что не могут с уверенностью утверждать, сколько из них реально проживают в Эстонии, а сколько находятся за границей.

В условиях неотмененной мобилизации призывниками являются все взрослые мужчины.

«Для тех, кто не живет в России, признанный недействительным паспорт вряд ли будет грозить чем-то серьезным. Российской базы у других стран нет, поэтому пользоваться паспортом как правило удается до истечения срока его действия», - объяснила российский юрист и правозащитник организации КОВЧЕГ Анастасия Буровая. Подробнее о ее деятельности можете прочитать в статье Rus.Postimees.

«Что касается паспортов с истекшим сроком действия, то для использования некоторых услуг PPA наличие действующего проездного документа не требуется», - заявила комиссар бюро идентичности и статусов Марина Кадак. Она объяснила, что в этом случае важно иметь возможность идентифицировать человека, что можно сделать с помощью просроченного заграничного проездного документа или любого другого документа, удостоверяющего личность.

«Однако не исключено, что для некоторых услуг может потребоваться действующий документ. Например, проездной документ иностранного государства, действительная карта вида на жительства Эстонии или другой действительный документ, удостоверяющий личность», - сказала Кадак. По ее словам, все зависит от того, что человек хочет сделать и какие требования должны быть выполнены.

Условия передвижения по Эстонии определяются Законом о государственной границе, согласно которому граждане третьих стран, пересекающие государственную границу, должны иметь при себе действительный проездной документ, выданный иностранным государством или международной организацией. Условия пересечения границы с другими странами необходимо уточнять в определенной стране.