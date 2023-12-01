«Ждать иного от Эстонии аморально». Как устроен проект «Идите лесом», который помогает россиянам бежать от войны

- «Идите лесом» помогает же не только тем, кто стремится убежать из России. Чем противник войны, который стремится в ЕС, отличается от противника войны, который прячется дома.

- Я лично не сталкивался ни с одним противником войны, который стремится в ЕС. Кто прямо намерен в Германию, «где дают гуманитарные визы».

- Направление побега определяете вы?

- У тех, с кем мы работаем, нет выбора. И у нас его нет. Направлений, по сути, два: Казахстан и Армения. Так как мы работаем с военнослужащими, у них нет загранпаспортов. Если это профессиональные военные, кто подписал контракт еще до войны, а их перевели потом на фронт, то в 90% случаев у них есть допуски к гостайнам. То есть, они невыездные. Все наши клиенты, кто выехал из России, все военные.

А 21 сентября 2022 года все контракты, которые были до этой даты подписаны с Минобороны РФ, стали бессрочными. Их не отпускают со службы. С тем, кто не является военнослужащим в плане релокации, мы не работаем. Все остальные, кто мог и хотел уехать, уже уехали. Эта история закрыта. Остались те, кто так, или иначе будет принимать правила игры, вилять, изворачиваться, хитрить, обманывать государство, играя с ним в «игру в кальмара». Те, кто будут пытаться выживать.

Мобилизованный житель Петербурга, сентябрь 2022 года. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV

- Спрятаться внутри России можно?