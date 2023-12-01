«Ждать иного от Эстонии аморально». Как устроен проект «Идите лесом», который помогает россиянам бежать от войны

Не участвовать в войне россиянам помогают самые разные организации. Rus.Postimees поговорил с сотрудником проекта «Идите лесом», который помог уже 20 000 россиян, не готовых убивать и умирать за Путина.
В большом интервью бывший кинообозреватель Иван Чувиляев рассказал, почему его коллеги не помогают тем, кто готов бежать из России в Эстонию через леса, как правозащитников поддерживает Ватикан, почему беглецам с фронта почти не спрятаться в РФ и причем тут «питерская мафия».
- Иван, ваш шеф Григорий Свердлин, которого только что объявили в розыск в РФ, сообщил, что проект «Идите лесом» уже помог 20 000 россиян с рисками попасть на войну в Украину. Для начала скажите, 20 000 мужчин, которые идут на неподчинение Путину, насколько это много?
- Будем честны. Речь идет все же не о 20 000 мужчин, которые идут на неподчинение Путину. Речь идет о 20 000 россиян, которые не желают становиться убийцами. Мы исходим из простых и очевидных, как нам кажется, вещей. Заранее прошу прощения, что в своей аргументации могу быть похож на проповедника. Но в некотором смысле имею право. Дело в том, что один из наших донаторов, - Папа Римский. Он нам дал денег. Нашего координатора Дашу Берг пригласили в Ватикан. Она думала, что это будет какая-то конференция. Приехала. Выяснилось, что Папа захотел встретиться с антивоенными активистами, поговорить с ними и дать денег. Что и произошло.
Мы теперь такой «антикадыров». Кадырову деньги, как известно, дает Аллах, а нам - папа Римский.
- Это ваш главный спонсор?
- У нас нет никаких регулярных богатых спонсоров. Мы работаем за счет донатов. И это позволяет сразу понимать, какое твое действие работает, а какое не работает.