Россияне продолжают бежать в Финляндию в поисках убежища от войны

Мужчина утверждает, что в условиях риска провести до 15 лет в тюрьме за дезертирство, у него не было других вариантов, кроме как покинуть страну.



Кладбище наемников ЧВК Вагнера в Краснодарском крае, декабрь 2022 года, Россия. Фото: скриншот YouTube / Reuters

Второй собеседник журналистов попал в Финляндию по воде. Он попытался покинуть Россию на катере из порта Приморск, но был замечен береговой охраной, после чего смог уплыть в соседнюю страну на резиновой лодке. На финской территории он был задержан пограничниками.

Этот россиянин утверждает, что, будучи бизнесменом, выступал в России против Путина, но был обвинен в уголовном преступлении – мошенничестве. Мужчина опасается, что после попадания в тюрьму может оказаться на фронте в качестве «добровольца».

«Если бы меня взяли под стражу, то точно начали бы вербовать в ЧВК "Вагнер". Это было бы предложено мне в качестве альтернативы», – говорит мужчина журналистам, несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» уже несколько месяцев не вербует заключенных в РФ, а главари этого подразделения больше не участвуют в боевых действиях.

Оба россиянина хотят остаться в Финляндии.

Тем временем, местные власти продолжают ждать разъяснений от руководства ЕС о том, как поступать с такой группой просителей убежища. Yle отмечает, что решение ожидается осенью.



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