Россияне продолжают бежать в Финляндию в поисках убежища от войны

Количество россиян, которые просят убежище в Финляндии, выросло до 1275. Чтобы не служить в армии РФ, мужчины идут пешком через леса или преодолевают водные границы на лодках. Органы безопасности республики не видят угрозу в этих людях.
Несмотря на отсутствие ясности в вопросах легализации в ЕС граждан России, которые бегут из страны от службы в армии, в Финляндии растет количество таких просителей убежища.
«В конце 2022-го заявок было 1180, из которых 775 связаны с мобилизацией в РФ, - сообщает Yle. - На данный момент в Миграционной службе Финляндии на рассмотрении находится 1275 заявлений о предоставлении убежища от россиян».
В мае 2023 года директор иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санна Суттер сообщала, что убежища просят 1109 мужчин из РФ.
Издание Yle пообщалось с двумя новыми перебежчиками. Один из них передал журналистам видеозапись своего нелегального пересечения российско-финской границы.
«Вот и Финляндия, детка. Вот это, конечно, забор…» - говорит мужчина, показывая символическую лесную ограду из деревянных кольев, на которых закреплена старинная колючая проволока.
Перелезть через преграду не составило никакого труда. Мужчина рассказал журналистам, что в 2021 году, после трех месяцев службы по контракту, он решил уйти из армии.
«Я понял, что российская армия прогнила, и защищать там ничего не стоит. В армии остаются люди, которые хотят только власти и денег», - рассказал он Yle.
Мужчина был обвинен в самовольном оставлении места службы, но в розыск его объявили лишь этим летом, после отказа вернуться на службу.
«Я был против войны и не хотел воевать. Все мои родственники тоже против этой войны», - говорит россиянин.
Мужчина утверждает, что в условиях риска провести до 15 лет в тюрьме за дезертирство, у него не было других вариантов, кроме как покинуть страну.
Второй собеседник журналистов попал в Финляндию по воде. Он попытался покинуть Россию на катере из порта Приморск, но был замечен береговой охраной, после чего смог уплыть в соседнюю страну на резиновой лодке. На финской территории он был задержан пограничниками.
Этот россиянин утверждает, что, будучи бизнесменом, выступал в России против Путина, но был обвинен в уголовном преступлении – мошенничестве. Мужчина опасается, что после попадания в тюрьму может оказаться на фронте в качестве «добровольца».
«Если бы меня взяли под стражу, то точно начали бы вербовать в ЧВК "Вагнер". Это было бы предложено мне в качестве альтернативы», – говорит мужчина журналистам, несмотря на то, что ЧВК «Вагнер» уже несколько месяцев не вербует заключенных в РФ, а главари этого подразделения больше не участвуют в боевых действиях.
Оба россиянина хотят остаться в Финляндии.
Тем временем, местные власти продолжают ждать разъяснений от руководства ЕС о том, как поступать с такой группой просителей убежища. Yle отмечает, что решение ожидается осенью.
Чем Эстония отличается от соседей в отношении к военным беженцам из России
При этом сотрудники спецслужб Финляндии не видят в бегущих от войны россиянах угрозу национальной безопасности. Следователь полиции безопасности Петтери Лалу в разговоре с Yle отметил, что военно-учетная специальность или военная подготовка сами по себе не делают просителя убежища угрозой финской национальной безопасности.
«По мнению Лалу, маловероятно, что сотрудники российской разведки прибудут в страну в качестве просителей убежища», - цитирует Yle офицера, отмечая, что среди просителей убежища могут быть и люди, истинные мотивы которых не связаны с нежеланием воевать в Украине.
Позиция властей Финляндии - это задел на будущее, уверен бывший петербургский журналист Сергей Ковальченко, который сам покинул РФ в 2022 году и живет в Эстонии.
«Страна Суоми - это редкий пример нормальности и прагматизма в нынешней ситуации. Позиция гуманизма, а не местечкового людоедства. При том, что финны вступили в НАТО и понимают все риски нынешней России, они думают на перспективу. Война не вечна, Путин не вечен, а люди – это главный капитал современного мира, и русские люди будут благодарны Финляндии за спасенные жизни и запомнят это. Запомните это и остальные, когда будете смотреть, как Финляндия получит большую экономическую выгоду после окончания войны и смены режима в России», - говорит журналист.
Эксперты не сомневаются, что в России готовится новая волна мобилизации в армию из-за ситуации на войне в Украине.
«Рано или поздно ее все равно объявят, хотя Путин явно очень не хочет. И постарается откладывать. Власти к ней подготовились репрессивными законами. Границы, скорее всего, закроют, ограничения и штрафы введут», - рассуждает главный редактор издания «МедиаЗона» Сергей Смирнов.
Власти Эстонии ранее дали понять, что не будут предоставлять убежище россиянам, которые отказываются служить в армии и бегут из страны по этим причинам.
«Призыв на мобилизацию в России или нежелание выполнять мобилизационный или какой-то другой гражданский долг в России не является основанием для въезда в Эстонию, - комментировал нам минувшей весной эту ситуацию вице-канцлер МВД по внутренней безопасности Вейко Коммусаар. - Открытие эстонских и европейских границ для десятков или сотен тысяч мужчин в полном составе - это реальная угроза безопасности, которую мы не можем допустить».
На этом фоне в Европарламенте предложили упросить визовую политику в отношении россиян, отказывающихся воевать в Украине.
Тем временем в России идет новая волна попыток поджогов военкоматов.
Полномасштабная война России с Украиной, которую развязал Владимир Путин, продолжается уже 524 дня. Количество подтвержденных гражданских жертв войны, по данным ООН, превысило 26 000 человек.