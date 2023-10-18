«Насрать». Олег Куваев через Rus.Postimees ответил силовикам РФ, которые возбудили уголовное дело против создателя Масяни

Масяня с ее мужем Хрюнделем остаются теми немногими, кто не стал подчиняться безумной идее пить яд. В финальных кадра Плевако что-то бормочет в одиночной тюремной камере.

Когда мультфильм уже закончился, в кадре появляется Масяня, рассказывая о проекте «Хочу жить», который дает информацию российским солдатам в Украине, как правильно сдаваться в плен.

«Дорогой российский солдат, нынешний, или потенциальный. За вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Одна только жопа такого вот Антона Бляблина, решившего поиграть в "наполеончики". Это чисто захватническая война. Никакой доблести. Один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект "Хочу жить" может стать для вас спасением, если вы угодили, или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект "Хочу жить" - это для вас. Живите, пожалуйста. Не превращайтесь в кровавый кусок мяса на столе у Бляблина», - обращается к российским мужчинам Масяня.

Мультфильм был просмотрен почти полтора миллиона раз.

«Идолиада» - предпоследняя в сериале о Масяне, которому уже больше двадцати лет. В последнем мультике, который был представлен в сентябре, Масяня рассказывает о еще одном проекте, который напрямую касается тех, кто не готов умирать за Путина и участвовать в преступной войне - «Идите лесом».