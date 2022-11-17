Группа «Ногу Свело!» 17 ноября представила свой новый трек «Гимн обреченных». Клип на новый страшный, и в то же время веселый, марш Макса Покровского снял автор «Масяни» Олег Куваев. Rus.Postimees узнал у культового мультипликатора, какой реакции он ждет от слушателей в России.
Премьера клипа «НОГУ СВЕЛО!» ⟩ «Решит начальник за нас с тобой, кто грузом 200 полетит домой!»
«Ногу Свело!» продолжает оставаться на передовой культурного антипутинского фронта. Новая песня «Гимн обреченных», второе название которой отсылает слушателя к известному безумию на Красной площади после аннексии оккупированных украинских территорий – «Гойда, Орки!», в буквальном смысле заставляет оторваться от экранов смартфонов и компьютеров, чтобы маршировать.
«Содом с Гоморрой пришли в Москву.
В тот город, где я больше не живу.
По локоть руки давно в крови
У этих вурдалаков на TV.
Смотрите! Орки! Орки! Орки!
Орки мочат корки!»
Видеоряд, который создал мультипликатор Олег Куваев, показывает Россию сегодня через призму мировосприятия русской пропаганды. Только сатанизм, горы трупов и монстров оказываются не где-то вне границ богоспасаемой России, а непосредственно в самом ее сердце – в Москве. В центре страны, которая, благодаря усилиям пропаганды и неспособности населения анализировать, стала злом.
Кровавое безумие с танцующими скелетами нарастает и в какой-то момент натурально начинает парить над землей. Пока с экрана вещает окровавленный Владимир Путин.
«Пускаем газы и нефть бурим.
Пусть курит Третий Рейх, мы – Третий Рим!
Решит начальник за нас с тобой,
Кто грузом 200 полетит домой!»
Новая песня Макса Покровского, как и положено маршу, не оставляет никаких сентиментов и недомолвок: «Путь обреченных, поезда заключенных, племена отреченных, «Новичок» в труселя! Смех прокаженных, маски лиц искаженных, в сладкий сон погруженных, и сырая земля…»
Rus.Postimees спросил лидера «Ногу Свело!», на какую реакцию своих слушателей в РФ он рассчитывает, но музыкант, который живет в США, в три ночи по местному времени лишь заметил, что он не успевает об этом думать, поскольку работа над новым материалом не прекращается ни на минуту. «Я сейчас, правда, ничего не понимаю. Мы готовим еще один клип», – сказал Максим Покровский.
В свою очередь, Олег Куваев рассказал, насколько сложнее работать над клипом, чем над новой серией «Масяни».
«Над чьей-то песней работать сложнее, потому что ты не знаешь всех ассоциаций, связанных у автора с той или иной фразой, и приходится угадывать. Иногда удачно, иногда нет. Это с художественной точки зрения. Ну, а с технической проще. Короткие планы. Отсутствие повествования. Но вообще клип очень сильно отличается от мульта. Это работа над чисто визуальным содержанием», – поделился секретами мастерства создатель «Масяни».
Что же касается ожидаемой реакции из РФ на новое высказывание, то Олегу Куваеву это не очень интересно.
«Я уже не рассчитываю особенно на реакцию российских слушателей. Они там глубоко под землей. От них слова честного не услышишь. Только от друзей, может быть. У которых не хватило денег уехать. Клип скорее ориентирован на тех, кто и так в ужасе от происходящего. Зомби им не расшевелишь…», – считает Куваев.
После начала войны «Ногу Свело!» представили целую серию антивоенных высказываний. Ранее были опубликованы клипы: «Я боюсь», «Украина», «Назад, Россия!», «Поколение Z», «Нам не нужна война».
В июле Олег Куваев представил серию своего главного мультсериала, где Масяня погибла на войне после нападения на Россию. Ролик был удален с YouTube.
Читайте на Rus.Postimees интервью с Олегом Куваевым.