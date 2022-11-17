Премьера клипа «НОГУ СВЕЛО!» ⟩ «Решит начальник за нас с тобой, кто грузом 200 полетит домой!»

Rus.Postimees спросил лидера «Ногу Свело!», на какую реакцию своих слушателей в РФ он рассчитывает, но музыкант, который живет в США, в три ночи по местному времени лишь заметил, что он не успевает об этом думать, поскольку работа над новым материалом не прекращается ни на минуту. «Я сейчас, правда, ничего не понимаю. Мы готовим еще один клип», – сказал Максим Покровский.

В свою очередь, Олег Куваев рассказал, насколько сложнее работать над клипом, чем над новой серией «Масяни».

«Над чьей-то песней работать сложнее, потому что ты не знаешь всех ассоциаций, связанных у автора с той или иной фразой, и приходится угадывать. Иногда удачно, иногда нет. Это с художественной точки зрения. Ну, а с технической проще. Короткие планы. Отсутствие повествования. Но вообще клип очень сильно отличается от мульта. Это работа над чисто визуальным содержанием», – поделился секретами мастерства создатель «Масяни».

Что же касается ожидаемой реакции из РФ на новое высказывание, то Олегу Куваеву это не очень интересно.