Как жители Эстонии голосуют за Путина, будет ли повтор «чеченского» результата в марте 2024 года, когда человек, занимающий пост президента РФ, пойдет на свой пятый срок, и может ли Эстония отказаться участвовать или помешать переназначению того, кто объявлен в международный розыск за военные преступления в Украине. Rus.Postimees узнал ответы на эти вопросы.