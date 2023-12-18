Как жители Эстонии голосуют за Путина, будет ли повтор «чеченского» результата в марте 2024 года, когда человек, занимающий пост президента РФ, пойдет на свой пятый срок, и может ли Эстония отказаться участвовать или помешать переназначению того, кто объявлен в международный розыск за военные преступления в Украине. Rus.Postimees узнал ответы на эти вопросы.
В начале декабря 2023 года в России официально назначили дату переназначения Путина в должности президента РФ. То, что в России называется «выборами», завершится 17 марта 2024 года, единогласно решила верхняя палата российского парламента. Не прошло и суток, как Путин в ответ на просьбу террориста по фамилии Жога согласился принять участие в выборах.