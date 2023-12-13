По данным портала поиска работы cvkeskus.ee, сокращение количества предложений о работе одновременно с активностью соискателей увеличило конкуренцию на рынке труда. В настоящее время на одну вакантную должность претендует в среднем 51 потенциальный работник, что на 35% больше, чем год назад. На самые популярные вакансии поступает более тысячи заявок.
Конкуренция зашкаливает ⟩ На самые популярные предложения о работе откликается более тысячи кандидатов
В последнее время работодатели публикуют на сайте cvkeskus.ee в среднем по три с половиной тысячи предложений о работе в месяц, что на 22% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Больше всего за год сократилось количество предложений о работе для подсобных рабочих и работников сферы обслуживания, поэтому среди них конкуренция на вакантные места самая высокая. В настоящее время на вакансии для подсобных рабочих поступает в среднем 84 заявления, а на вакансии в сфере обслуживания – 66. Наименьшая конкуренция при поиске работы наблюдается в секторе здравоохранения, где на одну вакантную должность претендуют в среднем по 24 потенциальных работника.
«Помимо сектора здравоохранения, работодателям на сегодняшний день сложно найти людей на работу и в сфере образования, а также ощущается нехватка специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена», – описала ситуацию на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер и добавила, что конкуренция на должность специалиста высшего уровня или менеджера в энергетическом секторе или сфере права в пять раз ниже средней.
«Это те сферы и должности, где работы в Эстонии больше, чем работников», – пояснила Адлер.
В настоящее время на самые популярные вакансии поступает более тысячи заявок – к таким сверхпопулярным вакансиям относятся должности офисных работников и квалифицированных рабочих.
Например, на самую популярную за последние месяцы вакансию администратора интернет-магазина заявление подали 1336 потенциальных работников, на вакансию работника склада – 1126 потенциальных работников, а на вакансию помощника руководителя – 1030 потенциальных работников.
В настоящее время более полутысячи человек предлагают свою кандидатуру на такие должности, как комплектовщик, помощник логистика, консультант по туризму, оператор ввода данных, продавец-консультант, производственный рабочий, водитель категории B, помощник по закупкам, специалист по данным, специалист службы поддержки клиентов и работник по обслуживанию клиентов.
Какие планы у работодателей на 2024 год?
Согласно результатам опроса, проведенного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, в этом году активность работодателей в области найма снизилась практически во всех сферах деятельности, однако в четырех секторах оптимизм в отношении следующего полугодия уже значительно выше среднего.
Спрос на рабочую силу в новом году превысит средний уровень у работодателей в сферах здравоохранения и образования, а также в государственном секторе: новых работников планируют нанять 70%, 69% и 65% работодателей соответственно.
Наиболее оптимистичны планы в отношении найма в секторе ИТ и телекоммуникаций, где 73% работодателей видят возможность принять дополнительных работников.
В основном активность в области найма обусловлена необходимостью найти замену уходящим работникам, однако работодатели в ИТ-секторе настроены наиболее оптимистично и в отношении создания новых рабочих мест – сделать это в новом полугодии планируют почти две трети (64%) работодателей в данной сфере. Для сравнения: создать новые рабочие места в 2023 году планировали 57% работодателей в сфере ИТ и телекоммуникаций.
Наименее всего открыты для подбора персонала работодатели в сфере недвижимости (включая управление недвижимостью), половина из которых планирует начать новый год с уже имеющимися работниками.
В каких секторах есть надежда на повышение зарплат?
Повысить зарплату в новом полугодии планируют 44% организаций (на семь процентных пунктов меньше, чем осенью 2022 года), при этом вероятность повышения зарплаты выше в крупных организациях. «Если среди компаний, где работает не более 15 человек, менее трети (30%) видят возможность повысить заработную плату, то среди организаций, в которых работает более 250 человек, уже две трети (66%) планируют повышение зарплаты», – описала ситуацию с работодателями руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
«Самые оптимистичные планы в отношении повышения зарплат отмечены в сфере здравоохранения, в которой такое увеличение планируют 70% работодателей. Среди должностных групп вероятность повышения заработной платы существенно выше у специалистов среднего уровня», – добавила Кадри Сеэдер.