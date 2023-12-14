«Я рыдал как ребенок. Наконец-то все закончилось!»: гражданин Эстонии, застрявший в Португалии, вернулся домой

Напомним, что Эдуард и Рикардо приехали в Португалию на заработки, но вскоре стали жертвами преступления: у них украли всё – банковские карточки, деньги, документы. В посольстве Эстонии им предложили искать средства на билеты самостоятельно – и тогда их отправят домой. Добрые люди собрали необходимую сумму, но с первой попытки улететь не удалось: Эдуард и Рикардо опоздали на самолет.

«Осознание того, что произошло, приходит постепенно только сейчас. После всего, что было, я как будто попал на новую планету. Я не ожидал, что столько знакомых, и тем более совсем незнакомых людей откликнутся на призыв о помощи Екатерины Иверсон и Александры Вилюмовской в Facebook. В первые минуты в Эстонии были слезы радости. Рыдал как ребенок! Наконец-то это все закончилось!» – описал свои эмоции Эдуард, добавив, что долетел до Эстонии с пересадкой в Милане.