Один из двух граждан Эстонии, которые из-за кражи денег и документов застряли в Португалии, все же смог вернуться на родину. Как это случилось и почему Эдуард вылетел в Таллинн без Рикардо?
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«Я рыдал как ребенок. Наконец-то все закончилось!»: гражданин Эстонии, застрявший в Португалии, вернулся домой
Напомним, что Эдуард и Рикардо приехали в Португалию на заработки, но вскоре стали жертвами преступления: у них украли всё – банковские карточки, деньги, документы. В посольстве Эстонии им предложили искать средства на билеты самостоятельно – и тогда их отправят домой. Добрые люди собрали необходимую сумму, но с первой попытки улететь не удалось: Эдуард и Рикардо опоздали на самолет.