Ляэнеметс: PPA был излишне обеспокоен демонстрацией в поддержку Палестины

Стоит отметить, что вышеупомянутая демонстрация все же состоялась в декабре.

На тот момент руководитель Тартуского регионального отделения полиции Тарту Сийм Линнард объяснил Tartu Postimees, что на демонстрации в начале ноября в Таллинне использовались враждебные выражения в отношении государства Израиль и его жителей, были выписаны штрафы, и в Тарту хотели избежать аналогичной ситуации.

Ляэнеметс объяснил, что на митинге, где собралось около полусотни человек, беспокойство вызывало присутствие других граждан. Также министр упомянул, что на таком мероприятии должно быть достаточно полицейских. «Учитывая демонстрацию в Таллинне, которая прошла мирно, на нее пришли люди из-за рубежа с другой целью и с другими посланиями», - сказал министр.

«Если беспокойство возникает по поводу человека, общественного порядка и безопасности, особенно организаторов в данном случае, это само по себе не плохо и не сделано с какими-либо плохими намерениями, - объяснил Ляэнеметс в ответ на вопрос, заданный Варро Вооглайдом. - Я думаю, что полиция в этом отношении сделала свои выводы, они получили общественное мнение и обсудили этот вопрос».

Ляэнеметс подчеркнул, что, хотя выражение мнения является конституционным правом, задача полиции - обеспечить порядок на зарегистрированном мероприятии: «В этом контексте можно сказать, что беспокойство было скорее излишним».