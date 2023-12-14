ИТОГИ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: в политике – как в джунглях, в системе образования глобальная катастрофа

– Мне кажется некорректной постановка вопроса. Как можно говорить об успехе той или иной политической партии в ситуации, когда у нас такие серьезные проблемы в системе образования? Нужно думать о том, что будет с детьми.

У нас глобальная катастрофа в системе образования! Не хватает учителей, и непонятно, станет ли их больше. Именно поэтому Таллинн сегодня закладывает в своем бюджете средства (более 8 миллионов евро) для того, чтобы помогать ученикам и учителям. Сейчас уже нет смысла спорить! Нужно думать, как можно максимально помочь в этой ситуации. Мы понимаем, что даже восьми миллионов евро недостаточно, поскольку учителя сами по себе не появятся. Таллинн продумал программу вербовки учителей: мы хотим, чтобы это были не люди с улицы, а специалисты. Не забыты учебные электронные пособия и группы продленного дня для тех классов, которые будут переходить на эстонский. Предусмотрены и различные практики для учителей. И даже этого все равно мало!