ИТОГИ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: в политике – как в джунглях, в системе образования глобальная катастрофа

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт.
– Вы взяли власть в Центристской партии, но рады ли победе?
– Звучит несколько брутально, на мой взгляд. Что значит «взяли власть»? Центристская партия сделала свой выбор курса и руководителя партии. Это не корона и не трон!
Непростой период у Центристской партии длился достаточно долго – спад популярности начался еще в 2019 году. Результаты выборов 2023 года стали пиком падения, партии пришлось принимать решение, куда двигаться дальше. Насколько правильным оно было, покажет время. В политике не делают выводы по двум-трем месяцам.
Если посмотреть математической истине в глаза, то больше всего потеряли поддержку за минувший год не центристы, а Партия реформ и «Ээсти 200». Если реформисты после выборов лишись уже половины своей поддержки, то центристы потеряли три процента.
– Фактом остается то, что после смены власти в партии продолжились разброд и шатания, ряды центристов поредели. Ждете ли вы еще каких-либо сюрпризов?
– Следует признать, что некоторые бывшие однопартийцы решили, что для них будущее в партии связано только с их пониманием, в противном случае партия им не нужна. К сожалению, из партии ушел не один человек. Судя по некоторым заявлениям, возникает вопрос, в той ли они партии состояли. Не ошиблись ли они изначально с выбором, когда начинали строить партийную карьеру? После съезда каждому члену партии был дан сигнал, что мы можем работать дальше со всеми, несмотря на разные мнения.