Чт, 14.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ИТОГИ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: в политике – как в джунглях, в системе образования глобальная катастрофа

Лидер центристов об успехах о провалах года
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy
  • Сейчас уже нет смысла спорить о переходе
  • Обструкция выгодна большинству партий
  • Обострение борьбы за Таллинн – не новость

Минувший год стал испытанием для Центристской партии: неудача на выборах в Рийгикогу, болезненная смена власти в партии и уход ряда видных политиков. Удалось ли команде Михаила Кылварта, совершившего восхождение на вершину партии, укротить непростой 2023 год?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт

Выдержки из беседы:

– Вы взяли власть в Центристской партии, но рады ли победе?

– Звучит несколько брутально, на мой взгляд. Что значит «взяли власть»? Центристская партия сделала свой выбор курса и руководителя партии. Это не корона и не трон!

Непростой период у Центристской партии длился достаточно долго – спад популярности начался еще в 2019 году. Результаты выборов 2023 года стали пиком падения, партии пришлось принимать решение, куда двигаться дальше. Насколько правильным оно было, покажет время. В политике не делают выводы по двум-трем месяцам.

Если посмотреть математической истине в глаза, то больше всего потеряли поддержку за минувший год не центристы, а Партия реформ и «Ээсти 200». Если реформисты после выборов лишись уже половины своей поддержки, то центристы потеряли три процента.

– Фактом остается то, что после смены власти в партии продолжились разброд и шатания, ряды центристов поредели. Ждете ли вы еще каких-либо сюрпризов?

– Следует признать, что некоторые бывшие однопартийцы решили, что для них будущее в партии связано только с их пониманием, в противном случае партия им не нужна. К сожалению, из партии ушел не один человек. Судя по некоторым заявлениям, возникает вопрос, в той ли они партии состояли. Не ошиблись ли они изначально с выбором, когда начинали строить партийную карьеру? После съезда каждому члену партии был дан сигнал, что мы можем работать дальше со всеми, несмотря на разные мнения.

Будут ли еще выходы из партии? Не берусь это предсказывать. Понятно, что есть по-прежнему недовольные. Повторюсь, что абсолютно всем была протянута рука для того, чтобы идти дальше вместе.

– Почему центристские кадры в основном перебираются в партию «Отечество»?

– Если мы говорим о тех политиках, которые были на виду и усердно критиковали своих однопартийцев до съезда, то они действительно перешли в «Отечество» (Яанус Карилайд и др.прим. ред.), и одна коллега перешла в Партию реформ (Мария Юферева-Скуратовскиприм.ред.).

– Причем последняя – самый энергичный критик Партии реформ…

– Да, поэтому вряд ли здесь речь идет об убеждениях.

У меня возникает тот же самый вопрос. На мой взгляд, у нас диаметрально разные позиции с партией «Отечество» по целому ряду вопросов, и как получилось, что именно эта партия привлекла моих бывших однопартийцев? Наверное, не так важна была центристская идеология и наш курс консолидации общества. Видно, этот путь не устраивал.

– Что вы считаете успехом и провалом года?

– В политической деятельности эти периоды измеряются не календарным годом, а выборами. Ничего не поделаешь, в начале года выборы в парламент стали для нас провалом. Мы потеряли 10 мандатов по сравнению с прошлыми парламентскими выборами. Думаю, что продолжением этого провала было то, что мы не сумели сделать совместные правильные выводы из этого поражения, не сумели идти дальше без взаимных обвинений. Отчасти эта ситуация продолжается и сейчас.

Если говорить о главных достижениях, то они у Центристской партии еще впереди. Я в этом уверен. У нас есть потенциал и люди, с которыми можно идти и дальше.

– Ожидаете ли вы ужесточения борьбы за таллиннскую коалицию?

– Это не новая ситуация. Центристскую партию пытались разными методами сбросить не один раз. И посредством выборов, когда все партии хотели объединиться против центристов, и после выборов – с помощью разных интриг. Сейчас, наверное, происходит определенное обострение. Ничего не поделаешь. В политике – как в джунглях: когда дикий зверь почувствовал кровь, он начинает активизироваться.

Сейчас у многих создалось ощущение, отчасти – иллюзия, что мы настолько ослабли, что нас можно вот-вот сбросить. Однако, не так-то это просто! Главной мотивацией должна быть не власть, а реальные дела. И тут за последние годы городские власти сумели многое доказать. Для нас важны используемые инструменты и рычаги, а не место, на котором мы сидим. И бюджет следующего года – тому подтверждение. В отличие от государственного, в таллинском бюджете заложены средства для увеличения социальной поддержки (пособия для детей, пенсионеров, для несовершеннолетних лиц с особыми потребностями, пособия школьникам и детсадовцам), потому что мы знаем, что населению будет тяжело. Плюс к этому то, что направлено на рост экономики (включая кредитприм. ред.).

– Школьная реформа подорвет или усилит позиции центристов? Накануне представитель «Ээсти 200» Марек Рейнаас заявил в этой студии, что реформа по переводу всех школ на эстонский станет историей успеха «Ээсти 200» и всей Эстонии…

– Мне кажется некорректной постановка вопроса. Как можно говорить об успехе той или иной политической партии в ситуации, когда у нас такие серьезные проблемы в системе образования? Нужно думать о том, что будет с детьми.

У нас глобальная катастрофа в системе образования! Не хватает учителей, и непонятно, станет ли их больше. Именно поэтому Таллинн сегодня закладывает в своем бюджете средства (более 8 миллионов евро) для того, чтобы помогать ученикам и учителям. Сейчас уже нет смысла спорить! Нужно думать, как можно максимально помочь в этой ситуации. Мы понимаем, что даже восьми миллионов евро недостаточно, поскольку учителя сами по себе не появятся. Таллинн продумал программу вербовки учителей: мы хотим, чтобы это были не люди с улицы, а специалисты. Не забыты учебные электронные пособия и группы продленного дня для тех классов, которые будут переходить на эстонский. Предусмотрены и различные практики для учителей. И даже этого все равно мало!

У нас почему-то не принято обсуждать проблемы детей с особыми образовательными потребностями. Никто не знает, как они будут учиться! Для этой группы не хватает специалистов и ресурсов уже сейчас.

– А впереди еще бессрочная забастовка учителей. Вряд ли она упрочит фундамент школьной реформы?

– Считаю, что учителя вправе бороться за свои права. Это в интересах общества! Если сейчас мы не сможем учителей мотивировать работать дальше, их станет еще меньше. Таллинн решил поддержать учителей в их протесте.

– Будете продолжать платить зарплату ровно столько, сколько продолжится забастовка?

– Продолжим, но здесь есть пределы. Во-первых, у Таллинна ресурсы не бесконечны, это не может продолжаться вечно. Во-вторых, если ситуация будет осложняться, то интересы детей и родителей будут перевешивать необходимость подать обществу сигнал о проблемах с зарплатами учителей.

– Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?

– Мне кажется, что многим партиям эта ситуация подходит. Партия EKRE может громогласно заявлять об обструкции и желании подвести ситуацию к внеочередным выборам, хотя они прекрасно понимают, что этого не случится. Партия реформ и другие правящие партии тоже не шибко расстраиваются. Обструкция дает им возможность легитимизации проведения всех законопроектов через голосование о доверии: без поправок и длительного обсуждения. Мы оказались в ситуации, когда в парламентской республике парламент не имеет никакого значения. И непохоже, чтобы кто-то сильно расстраивался по этому поводу.

– Будете ли вы сами участвовать в евровыборах? И каковы ваши ожидания в связи с тем, что Юри Ратас как-то нерешительно вливается в предвыборный процесс, а оппоненты центристов уже активно атакуют Яну Тоом?

– Юри Ратас очень решительно себя ведет: активно критикует в том числе и однопартийцев. Я вижу за ним потенциал на евровыборах. Ратас – серьезная политическая фигура, бывший председатель партии, бывший премьер-министр, бывший спикер парламента, ныне – зампредседателя Рийгикогу. Он вполне мог бы представлять центристов на выборах в Европарламент. Плюс у нас есть очень опытный, уже дважды евродепутат Яна Тоом. Нам есть с кем идти на эти выборы!

Что касается меня, то для блага организации я, конечно, могу поучаствовать в выборах. Но все знают, что я не собираюсь работать в Европарламенте. Честно говоря, мне даже немного жаль будет тратить свое время и ресурсы на предвыборную кампанию. Мне есть чем заняться. Окончательное решение пока не принято.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: потерян ли для центристов 2023 год? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!
Студия Postimees: потерян ли для центристов 2023 год? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! Фото: Tairo Lutter
  • Что центристы считают успехом и провалом года?
  • Продолжат ли редеть ряды партии?
  • Почему центристские кадры утекают в Isamaa?
  • Намерен ли Михаил Кылварт баллотироваться в Европарламент?
  • Ожесточится ли борьба за таллиннскую коалицию?
  • Школьная реформа подорвет или укрепит позиции центристов?
  • Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
  • Нужно ли продолжать повышать налоги?
  • Что поможет центристам улучшить рейтинги?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop! 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх