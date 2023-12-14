Чт, 14.12.2023
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ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: потерян ли для центристов 2023 год?

13:00 Михаил Кылварт
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Минувший год стал испытанием для Центристской партии: неудача на выборах в Рийгикогу, болезненная смена власти в партии и уход ряда видных политиков. Удалось ли команде Михаила Кылварта, совершившего восхождение на вершину партии, укротить непростой 2023 год?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в студии в 13:00!

  • Что центристы считают успехом и провалом года?
  • Продолжат ли редеть ряды партии?
  • Почему центристские кадры утекают в Isamaa?
  • Намерен ли Михаил Кылварт баллотироваться в Европарламент?
  • Ожесточится ли борьба за таллиннскую коалицию?
  • Школьная реформа подорвет или укрепит позиции центристов?
  • Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
  • Нужно ли продолжать повышать налоги?
  • Что поможет центристам улучшить рейтинги?
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