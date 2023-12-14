ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: потерян ли для центристов 2023 год?

Минувший год стал испытанием для Центристской партии: неудача на выборах в Рийгикогу, болезненная смена власти в партии и уход ряда видных политиков. Удалось ли команде Михаила Кылварта, совершившего восхождение на вершину партии, укротить непростой 2023 год?