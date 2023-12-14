ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: потерян ли для центристов 2023 год?

Минувший год стал испытанием для Центристской партии: неудача на выборах в Рийгикогу, болезненная смена власти в партии и уход ряда видных политиков. Удалось ли команде Михаила Кылварта, совершившего восхождение на вершину партии, укротить непростой 2023 год?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель Центристской партии, мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в студии в 13:00!
- Что центристы считают успехом и провалом года?
- Продолжат ли редеть ряды партии?
- Почему центристские кадры утекают в Isamaa?
- Намерен ли Михаил Кылварт баллотироваться в Европарламент?
- Ожесточится ли борьба за таллиннскую коалицию?
- Школьная реформа подорвет или укрепит позиции центристов?
- Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
- Нужно ли продолжать повышать налоги?
- Что поможет центристам улучшить рейтинги?