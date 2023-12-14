Кылварт: уборкой снега невозможно быть довольным от слова «никогда»

Мэр Таллинна Михаил Кылварт в видеоинтервью Rus.Postimees рассказал о сложностях, связанных с уборкой снега на улицах города. «Состоянием уборки невозможно быть довольным от слова «никогда», - констатировал в прямом эфире Кылварт.
Как рассказал мэр Таллинна, в ответ на постоянные жалобы жителей городские власти не оставляют попыток улучшить качество уборки снега с улиц и тротуаров.
«Во-первых, мы практически везде изменили договоры на обслуживание. Я просто еще раз напомню, что у нас нет своей городской фирмы, которая обслуживала бы Таллинн во время зимней уборки снега», - отметил Кылварт.
В структуре горуправы числится 80 человек коммунальных работников, однако непосредственно уборкой снега в Таллинне занимаются партнерские фирмы.
Я, кстати, задумывался о том, не нужно ли нам в будущем создать свою большую коммунальную фирму, чтобы не зависеть от партнеров. Но сейчас мы были вынуждены ужесточить договоры, внести дополнительные условия, и мне кажется, это повлияло на качество.
Мэр Таллинна
Отвечая вопрос, доволен ли он состоянием уборки города, мэр Таллинна ответил прямо: «Состоянием уборки невозможно быть довольным от слова «никогда», на мой взгляд. Конечно же, мы видим большое количество проблем».
Самые большие сложности, связанные с уборкой снега, касаются внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек, констатировал Михаил Кылварт.
Если говорить о пешеходных дорожках, то основная проблема заключается в том, что их уборкой должны заниматься разные владельцы. Некоторые из дорожек принадлежат городу, остальные – частным собственникам.
«Напомню, что по закону за пешеходные дорожки отвечает владелец прилегающей территории», - заявил в прямом эфире Кылварт.
В связи с этим картина уборки снега в города, по словам мэра, получается довольно-таки разрозненная, «потому что кто-то очень хорошо справляется со своими обязанностями, а кто-то плохо».
«Безусловно, мы даже берем на себя больше обязательств по уборке пешеходных дорог. Как правило, те из них, что принадлежат Таллинну, в среднем всегда в лучшем состоянии», - указал Кылварт.
Еще одна общая проблема с пешеходными дорожками состоит в том, что если на автомобильную магистраль можно вывести крупную технику (в среднем порядка 60 единиц ежедневно), то пешеходные дорожки – это прежде всего ручной труд, добавил мэр столицы.
«Невозможно на все пешеходные дороги сразу вывести необходимое количество бригад. То есть, эти бригады должны от одной территории переходить к другой территории», - пояснил Михаил Кылварт.
«За последнее время в Таллинне было вывезено более 160 000 кубометров снега. Все-таки потихоньку ситуация улучшается», - уверен Кылварт.
«Мы знаем, что придет потепление, но несмотря на это, продолжается интенсивный вывоз снега, потому что все то, что растает, потом замерзнет», - пояснил таллиннский мэр.