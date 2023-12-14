Кылварт: уборкой снега невозможно быть довольным от слова «никогда»

Как рассказал мэр Таллинна, в ответ на постоянные жалобы жителей городские власти не оставляют попыток улучшить качество уборки снега с улиц и тротуаров.

«Во-первых, мы практически везде изменили договоры на обслуживание. Я просто еще раз напомню, что у нас нет своей городской фирмы, которая обслуживала бы Таллинн во время зимней уборки снега», - отметил Кылварт.

В структуре горуправы числится 80 человек коммунальных работников, однако непосредственно уборкой снега в Таллинне занимаются партнерские фирмы.

Я, кстати, задумывался о том, не нужно ли нам в будущем создать свою большую коммунальную фирму, чтобы не зависеть от партнеров. Но сейчас мы были вынуждены ужесточить договоры, внести дополнительные условия, и мне кажется, это повлияло на качество. Михаил КылвартМэр Таллинна

Отвечая вопрос, доволен ли он состоянием уборки города, мэр Таллинна ответил прямо: «Состоянием уборки невозможно быть довольным от слова «никогда», на мой взгляд. Конечно же, мы видим большое количество проблем».

Самые большие сложности, связанные с уборкой снега, касаются внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек, констатировал Михаил Кылварт.

Если говорить о пешеходных дорожках, то основная проблема заключается в том, что их уборкой должны заниматься разные владельцы. Некоторые из дорожек принадлежат городу, остальные – частным собственникам.

«Напомню, что по закону за пешеходные дорожки отвечает владелец прилегающей территории», - заявил в прямом эфире Кылварт.