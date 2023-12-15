Со следующей недели в загсах Эстонии появятся гендерно-нейтральные бланки

«Изменения были внесены в первую очередь для того, чтобы не задевать ничьих чувств и чтобы в случае однополых супругов эти бланки были пригодны для использования во всех отношениях. Конечно, бланки, в которых в качестве супругов указаны "мужчина" и "женщина", также будут доступны», – сообщила советник отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел Ульви Клаар.

Подавать заявления на вступление в брак однополые пары смогут с 1 января, когда соответствующий закон вступит в силу. Это значит, что первый однополый брак может быть заключен в Эстонии не ранее 2 или 3 января, в зависимости от того, где пара подаст заявление: 2 января в загсе или 1 января в интернете.

Напомним, что Эстония стала первой страной в Восточной Европе, в которой легализованы однополые браки. За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов (207 SE) 20 июня этого года проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 – против.

«У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы, наконец, подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам мира, в которых это право уже гарантировано, – прокомментировала премьер-министр Кая Каллас. – Это решение, которое никого ничего не лишает, но многим дает нечто очень важное. Одновременно оно демонстрирует, что члены нашего общества заботятся друг о друге и уважают друг друга. Я горжусь Эстонией».