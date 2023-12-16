КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Путин потирает от радости руки, потому что поддержка Украины превратилась в разменную монету

Но и друзьям Украины повода для радости нет. Будучи воюющей страной, Украина тратит 20-30 процентов своего ВВП на национальную оборону, что соответствует оборонным расходам Финляндии во время Зимней войны. Несмотря на то, что Украина в десять раз больше Финляндии, обе они по-прежнему являются небольшими странами по сравнению с Россией. Украина оказалась вовлечена в экзистенциальную войну с крупным государством и без поддержки со стороны других стран не выживет, не говоря уже о победе.

Украине нужно не только оружие, но и деньги, а по поводу денег возникли серьезные тучи беспокойства, потому что пакеты помощи на десятки миллиардов застряли в США и Евросоюзе. Выделение денег Украине стало разменной монетой: в США между республиканцами и демократами, а в Европейском Союзе между Венгрией и другими государствами-членами.

Нет причин быть наивными и думать, что Россия не эксплуатирует слабости демократии. Демократическим странам было бы разумно не предлагать Путину такие возможности.