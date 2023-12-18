ИТОГИ ГОДА: ЭКОНОМИКА ⟩ Олег Осиновский: хватит повышать зарплаты и пенсии!

Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Олег Осиновский.

Выдержки из беседы:

– Правы ли те, кто считает, что дела в экономике Эстонии идут хуже некуда?

– Очевидно, что в экономике – спад, и дела идут хуже, чем вчера. Однако это не повод для пессимизма. Когда я смотрю из окна своего офиса на парковку торгового центра Рокка-аль-маре, там всё забито машинами, в городе – повсюду пробки. Судя по этой картинке, не скажешь, что мы живем плохо.

– Ваше предложение? Добиться того, чтобы люди не ездили на машинах и не ходили в торговые центры? В принципе, такая тенденция уже наметилась…

– Когда человеку трудно, он начинает экономить на бензине, потом – на машине, продуктах и т.д. Сегодня я не вижу спада передвижений на автомобилях.

– По статистике, в незавидном положении экспорт, промышленность, грузоперевозки, строительство, туризм, розничные продажи. Тревожит ли вас это?

– Это правда, статистика соответствует действительности. Но давайте посмотрим и на другую статистику! За год в среднем зарплаты выросли на двузначную цифру.

– На 11%, по данным банковских аналитиков. Причем большинство населения в эти цифры слабо верит, поскольку зарплаты прежде всего растут у госчиновников, политиков и у руководящего звена бизнеса.