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ИТОГИ ГОДА: ЭКОНОМИКА ⟩ Олег Осиновский: хватит повышать зарплаты и пенсии!

Инфляцию остановит Euribor в 16%
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Соцвыплаты пора увязать с падением ВВП
  • Недвижимость подешевеет на 30%, если...
  • Повышение налогов – путь в никуда

По прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой спад в ЕС. Годовая инфляция – выше среднего, цены растут быстрее, чем у других. Почему благоприятные прогнозы не оправдались? Как избежать развития кризиса?

Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Олег Осиновский

Выдержки из беседы:

– Правы ли те, кто считает, что дела в экономике Эстонии идут хуже некуда?

– Очевидно, что в экономике – спад, и дела идут хуже, чем вчера. Однако это не повод для пессимизма. Когда я смотрю из окна своего офиса на парковку торгового центра Рокка-аль-маре, там всё забито машинами, в городе – повсюду пробки. Судя по этой картинке, не скажешь, что мы живем плохо.

– Ваше предложение? Добиться того, чтобы люди не ездили на машинах и не ходили в торговые центры? В принципе, такая тенденция уже наметилась…

– Когда человеку трудно, он начинает экономить на бензине, потом – на машине, продуктах и т.д. Сегодня я не вижу спада передвижений на автомобилях.

– По статистике, в незавидном положении экспорт, промышленность, грузоперевозки, строительство, туризм, розничные продажи. Тревожит ли вас это?

– Это правда, статистика соответствует действительности. Но давайте посмотрим и на другую статистику! За год в среднем зарплаты выросли на двузначную цифру.

– На 11%, по данным банковских аналитиков. Причем большинство населения в эти цифры слабо верит, поскольку зарплаты прежде всего растут у госчиновников, политиков и у руководящего звена бизнеса.

– В среднем зарплата в Эстонии составляет около 2000 евро. Если рост примерно 11%, то мы развиваемся в противофазе. Нормальным можно считать такое положение дел, когда вслед за спадом экономики падают и зарплаты. У нас же сегодня при падающей экономике все время растут зарплаты. Отсюда растет инфляция: когда люди больше получают, они больше тратят. Далее работает закон капитализма – продать максимально дорого. Таким образом, мы сами и разгоняем инфляцию.

– Как же ее остановить? Мы видим, что Euribor бессилен. Инфляция опять выше среднего по ЕС: в ноябре, по данным Банка Эстонии, она составила 4%...

– Инфляцию мы не остановили, потому что ее никак не остановить невысокой ставкой Euribor в 4%. Если бы было как в России 16%, то люди перестанут покупать новые телевизоры и понесут свои деньги в банк и станут зарабатывать на процентах. Соответственно, телевизоров будет продаваться меньше, они станут дешевле. Ставка Euribor в 4% не позволяет снизить цены на товары. Мы дошли да такой ситуации, когда Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира.

Если чашка кофе себестоимостью 50 центов стоит три евро, это значит, что наш предприниматель хочет получить 600% прибыли. В этом проблема! Почему предприниматель этого хочет? Потому что у него – дорогая рабочая сила, он платит официантке вдвое дороже, чем в Италии.

– Получается замкнутый круг. Как из него выйти? Увеличить для Эстонии Euribor в три-четыре раза и обрезать всем зарплаты?

– Euribor увеличить невозможно, поскольку у нас евро. Однако влиять на зарплаты и не раскручивать механизм их повышения – можно!

– Начать нужно с госпредприятий, которые задают тон в повышении зарплат?

– Безусловно! Причем сокращения должны коснуться любых расходов бюджета. Если мы каждый год индексируем пенсии, которые уже превышают 700 евро, увеличив только за прошлый год размер выплат на 20%, то экономика тоже должна расти. Никак не падать! Если же в экономике – спад, то невозможно повышать пенсии.

– Предлагаете экономить на пенсионерах?

– Вы меня не провоцируйте! Повторюсь, что если в вашей семье стали меньше зарабатывать, то вы и тратить должны меньше. Если же страна зарабатывает меньше, а тратит всё больше, то результат очевиден. Да, при инфляции мы собираем больше денег в бюджете, но это всё равно замкнутый круг.

– Если потребление будет падать, а это основа либеральной экономики, то не факт, что правительство соберет все запланированные налоги…

– Ситуация еще сложнее. Если зарплаты продолжат расти, то предприятия станут неконкурентоспособными. Они начнут закрываться и случится полный коллапс.

– Нужно ли помогать предприятиям и способствовать тому, чтобы производство продукции обходилось дешевле?

– Всё, что может в такой ситуации сделать правительство, это забрать деньги у вас и отдать их кому-то другому. Например, забрать у пенсионеров и отдать предпринимателям. Или наоборот. Все равно придется делить один и тот же пирог. Другого нет.

Выбранный сегодня правительством путь повышения налогов, который позволит повышать пенсии и зарплаты, это путь в никуда. Повышая налоги, мы ухудшаем конкурентоспособность своих предприятий. Они будут банкротиться, сокращаться и уходить в разные страны. На собранные деньги будут повышаться расходы государства – зарплаты, пенсии, пособия и прочее. Это раскрутит еще больше инфляцию, и кофе будет стоить уже не три, а четыре евро.

– Насколько плохи сейчас дела в строительном секторе?

– Цены на новые квартиры достигли космического уровня. Продавать квартиры по 5000 евро за квадратный метр – это точно не уровень Эстонии. И это не импортированная инфляция! Просто земля очень дорогая. И если есть спрос на такую дорогую землю, ее и продают так дорого.

– Почему цены на жилье не падают?

– Слишком маленький Euribor. Во-вторых, предприниматели накопили за предыдущие годы запас ликвидности, который позволяет им не снижать цены.

Если бы невысокая ставка Euribor в 4% сохранилась бы еще хотя бы один год, то мы бы увидели снижение цен на 20–30%.

– Безработица в начале года может превысить 8% (прогноз Swedbank). В III квартале Банк Эстонии зафиксировал показатель в 7,3%. Уже недалеко и до критической черты в 9–10%. Насколько это негативный сигнал для экономики?

– Рост безработицы – безусловно, негативный сигнал. Предпринимателю-то хорошо – появляется выбор рабочей силы, но обычно без работы оказываются люди, которые наименее востребованы, в этом негативный момент.

Повторюсь, что предприятия теряют конкурентоспособность. Сегодня на заводе в Италии за зарплату в 1500 евро будет очередь стоять, а у нас попробуй найди секретаршу за 2000 евро! Раскручивая спираль зарплат, мы делаем наши предприятия неконкурентоспособными. И по этой причине возникает безработица.

– Как перестать раскручивать спираль зарплат?

– Я бы привязал все зарплаты и пенсии, например, к росту или падению ВВП. При падении надо опускать, при росте – поднимать!

Ничего подобного, конечно, не будет, потому что у нас демократия. Вышедшую с такой идеей партию уже никогда не выберут в парламент. Социальные выплаты у нас не привязаны к ситуации в экономике, поэтому пенсии ежегодно повышаются автоматом, случись хоть ядерная война. Социальные выплаты должны быть увязаны с ситуацией в экономике!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: все не так плохо, как уже есть?
Студия Postimees: все не так плохо, как уже есть? Фото: Mihkel Maripuu
  • Действительно ли дела в экономике идут хуже некуда?
  • Спад экономики продолжается второй год подряд. В самом незавидном положении – экспорт, промышленность, грузоперевозки, строительство, туризм, розничные продажи. Можно ли избежать худшего?
  • Безработица в начале года может превысить 8% (прогноз Swedbank). Насколько это негативный сигнал для экономики?
  • Почему инфляцию никак не победить? Euribor бессилен?
  • Каково влияние высоких ставок на развитие предприятий?
  • Не усугубит ли ситуацию с ценами рост налога с оборота? 
  • Нужно ли продолжать повышать налоги и вводить новые?
  • Поступят ли в госказну все запланированные налоги?
  • Что делается в ущерб реальной экономике?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?
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