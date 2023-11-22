Экономист Swedbank: безработица может превысить 8%, Euribor медленно пошел вниз

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Выдержки из беседы:

– Кредиты стали большой роскошью, цены не унимаются. Какие предпосылки должны появиться, чтобы ставка Euribor начала снижаться?

– Шестимесячный Euribor постепенно уже снижается, хотя и очень медленно. Если в начале октября этот показатель составлял 4,13%, то теперь едва превышает 4%. То есть, Euribor снижается уже полтора месяца. Получатели кредитов ощутят влияние этого через шесть месяцев.

– Есть ли уверенность, что повышаться Euribor больше не будет?

– Согласно нашему прогнозу, Европейский центробанк больше не будет повышать свою процентную ставку. И для этого есть предпосылки: темпы инфляции замедляются, ситуация в экономике ухудшается. Полагаем, что центробанк Европы снизит свою процентную ставку уже весной будущего года. В свою очередь это повлияет и на ставку Euribor. Думаю, что рынки незамедлительно отреагируют на изменившуюся ситуацию.

– Как получилось, что жители Эстонии платят на данный момент самые высокие проценты по жилищному кредиту в еврозоне? В III квартале этот показатель у нас составил в среднем 5,56%, включая Euribor. Мы имеем дело с самыми дорогими кредитами за последние 14 лет!

– В сентябре в Латвии и Литве проценты были даже немного выше, чем в Эстонии. Однако в среднем по ЕС, в Финляндии и Германии процентные ставки ниже. Сказывается влияние разных факторов.