Экономист Swedbank: безработица может превысить 8%, Euribor медленно пошел вниз

- Жителям Балтии кредиты обходятся дороже всех
- Люди боятся потерять работу и жить в кредит
- Число банкротств предприятий растет
Когда начнет снижаться ставка Euribor и остановится охлаждение экономики? Пойдут ли сокращения работников на спад?
Когда начнет снижаться ставка Euribor и остановится охлаждение экономики? Пойдут ли сокращения работников на спад?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Выдержки из беседы:
– Кредиты стали большой роскошью, цены не унимаются. Какие предпосылки должны появиться, чтобы ставка Euribor начала снижаться?
– Шестимесячный Euribor постепенно уже снижается, хотя и очень медленно. Если в начале октября этот показатель составлял 4,13%, то теперь едва превышает 4%. То есть, Euribor снижается уже полтора месяца. Получатели кредитов ощутят влияние этого через шесть месяцев.
– Есть ли уверенность, что повышаться Euribor больше не будет?
– Согласно нашему прогнозу, Европейский центробанк больше не будет повышать свою процентную ставку. И для этого есть предпосылки: темпы инфляции замедляются, ситуация в экономике ухудшается. Полагаем, что центробанк Европы снизит свою процентную ставку уже весной будущего года. В свою очередь это повлияет и на ставку Euribor. Думаю, что рынки незамедлительно отреагируют на изменившуюся ситуацию.
– Как получилось, что жители Эстонии платят на данный момент самые высокие проценты по жилищному кредиту в еврозоне? В III квартале этот показатель у нас составил в среднем 5,56%, включая Euribor. Мы имеем дело с самыми дорогими кредитами за последние 14 лет!
– В сентябре в Латвии и Литве проценты были даже немного выше, чем в Эстонии. Однако в среднем по ЕС, в Финляндии и Германии процентные ставки ниже. Сказывается влияние разных факторов.
В Эстонии нет традиции фиксировать проценты по жилищному кредиту. Некоторые страны, напротив, привыкли это делать. Например, в Германии. В соседней Финляндии, как правило, не фиксируют процентные ставки, но берется в расчет 12-месячный Euribor.
Уровень процентных ставок также зависит от регуляций, применяемых в той или иной стране, исторически сложившегося коэффициента расходности кредита, роста экономики и наличия экономических рисков.
В результате и получается, что процентная ставка в Балтийских странах выше, чем в среднем по ЕС.
– Каково влияние высоких ставок на рынок жилищного кредитования и бизнес? Берут ли люди кредиты на покупку жилья и развитие предприятий?
– Уверенность домохозяйств в завтрашнем дне ухудшается. Люди боятся потерять работу, новых кредитов берется всё меньше. Это касается жилищных займов, кредитования домохозяйств и предприятий. Спрос на кредиты снижается повсюду. Сказывается неуверенность в будущем и влияние высоких процентных ставок.
– Пойдут ли сокращения работников на спад, учитывая неуверенность бизнеса в завтрашнем дне и дороговизну кредитов? Согласно статистике, в Евросоюзе в III квартале пик банкротств уже миновал, но при этом увеличилось количество сокращаемых работников. Какова ситуация в Эстонии?
– В сравнении с прошлым и позапрошлым годами за первые девять месяцев 2023 года количество банкротств в Эстонии выросло. Если взять средний за последние 10 лет уровень, то показатели почти те же самые.
Уровень занятости на рынке труда по-прежнему очень высок, хотя цифры постепенно ухудшаются. Официальная безработица увеличилась в III квартале до 7,3%, достигнув отметки в 55 000 безработных. Во II квартале этот показатель составлял 6,7%.
Согласно прогнозу Swedbank, в начале следующего года безработица может превысить 8%. В среднем за год она составит 7,6%. Это всё же ниже критического уровня.
– А критический уровень – это сколько?
– Думаю, что где-то 9–10%. Отмечу, что в 2025 году рост экономики станет заметнее, что окажет позитивное влияние и на рынок труда. Безработица начнет снижаться.
– Банк Эстонии бьет тревогу: квартал за кварталом падают экспорт и промышленность, сокращаются показатели розничных продаж. Как избежать дальнейшего падения?
– По оценке Банка Эстонии, экономика в будущем году будет выглядеть более оптимистично, чем сейчас. Это зависит от показателей наших главных экспортных партнеров. Внешний спрос немного увеличится.
В Эстонии отмечается быстрый рост номинальных зарплат (общее количество начислений до вычета всех налогов – прим. ред.). За год – примерно на 11%. В следующем году, согласно прогнозу, – еще на 7%.
Годовая инфляция в 2023 году составит 9,5%, в 2024 году замедлится до 3,8%. Это означает, что рост реальных зарплат превысит инфляцию. Правда, это не обязательно должно привести к росту потребления. Речь идет об отложенном эффекте.
– Годовая инфляция (рост цен) в Эстонии – выше среднего по ЕС примерно в два раза. Почему Эстония снова впереди?
– Не стоит забывать, что в какой-то момент инфляция в Эстонии достигла 25%. Так что в сравнении с тем показателем – ситуация выглядит лучше. В октябре инфляция достигла 4,9% по сравнению с октябрем прошлого года. Просто октябрь – не очень хороший месяц для сравнения. В октябре минувшего года была запущена универсальная услуга (возможность покупать электроэнергию по регулируемой государством цене – прим.ред.), подстегнувшая в тот момент инфляцию. Скоро мы увидим, что в ноябре инфляция снизится.
В декабре и начале следующего года инфляция вновь возрастет в связи с предстоящим повышением налога с оборота на 2%. Мы прогнозируем на будущий год инфляцию в 3,8%.
– По недавнему прогнозу Еврокомиссии, Эстонию ждет самый большой экономический спад в ЕС. Почему позитивные прогнозы не оправдались?
– При быстром замедлении экономики трудно сделать точные прогнозы. Департамент статистики тоже пересматривает свои данные.
Половина спада экономики Эстонии обусловлена спадом в электроэнергетике. Еще 20% падения ВВП вызвано проблемами в строительном секторе.
И хотя у нас очень много говорится о спаде в промышленном секторе, его влияние на ВВП в I и II квартале было не столь заметным. Это даже удивительно. Обрабатывающая промышленность опустилась до показателей пятилетней давности и всё меньше экспортирует.
– Нужно ли правительству что-то предпринимать?
– Правительству уже давно пора действовать, поскольку спад экономики продолжается с начала прошлого года. Больше всего нужно сделать в электроэнергетике, поскольку эта отрасль обуславливает половину спада ВВП.
Кроме того, нужно помогать предприятиям, чтобы снизить их затраты на производство. Высокие расходы оказывают негативное влияние на их конкурентоспособность.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Joop!