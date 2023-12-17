ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рекордный снеговик откладывается до Рождества

«Мы достигли только 7,5 метров, даже не доделали второй шар, - сказал организатор мероприятия Янар Савийр. - Все опалубки для шаров готовы, но поднять снег на высоту 7-8 метров занимает время. Когда нужно положить 50 лопат снега, это занимает больше времени, чем предполагалось».

Таким образом, следующим шагом будет окончательное заполнение второго шара, а затем поднятие и заполнение третьего шара с помощью подъемника.

«Но завтра нужно отправить детей в школу и детский сад, а также заниматься рабочими делами, - признал Савийр. - Работа на высоте заняла больше времени, чем можно было ожидать. Я думал, что маленькие ящики будут заполняться быстрее, но они находятся выше, и это требует вдвое больше времени. Утром техника тоже не запустилась так, как мы надеялись. Было понятно, что это не будет просто, но я честно признаюсь, что каждый маленький этап занимает еще больше времени».

Савийр сказал, что они не сдаются, и то, что завершение снеговика задерживается на пару дней, не является аргументом для согласия на более низкий результат. Но обещать, по его словам, он больше не смеет, так как дважды давал обещание, но потом получил по шапке.

«План - по вечерам и в свободные дни поднимать ящики и заполнять их снегом, чтобы на выходных можно было снять опалубку и начать формировать снеговика, и чтобы к Рождеству он был готов, - рассказал он. - Цель есть, больше ничего обещать не буду».

В строительстве самого большого в Эстонии снеговика участвовали около пятидесяти человек.